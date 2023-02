Telematik-Fachtagung 2023: Auf dem Weg zur Logistik 4.0

Bereits zum achten Mal lädt der Telematik-Spezialist Couplink zu seiner renommierten Fachtagung ein. In diesem Jahr findet das Branchentreffen wieder am Forschungsinstitut FIR der RWTH Aachen statt – mit einem besonderen Stargast.

Wo bitte geht es zur Logistik 4.0? An welchen Technologien wird dazu gerade geforscht und welche sind bereits in der Praxis umgesetzt? Bei der Telematik-Fachtagung am 22. März 2023 erhalten Logistiker, Entsorger und Serviceunternehmen praxisnahe Orientierungshilfe zur Digitalisierung ihrer Prozesse. Als besonderes Highlight hält Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar den Impulsvortrag „Nächste Ausfahrt Zukunft – Eine Gesellschaft im Umbruch“. Darin zeigt der Moderator und Entwickler von bekannten TV-Formaten wie „Quarks & Co“ oder „Die große Show der Naturwunder“ auf, wie Innovationen das Leben verändern.

Am Puls der anwendungsorientierten Forschung

In die Logistik 4.0 führen namhafte Wissenschaftsexperten wie etwa Prof. Dr.-Ing. Heinz-Leo Dudek, Prorektor und Dekan der Fakultät Technik der DHBW Ravensburg, Prof. Dr.-Ing. Volker Stich, Präsidiumsmitglied des FIR, und Future Business Architect Peter Bickel ein. In spannenden Vorträgen stellen sie Forschungsergebnisse und greifbare Praxisthemen rund um Vernetzung, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, eCMR, Sensortechnik und sichere Kommunikationsplattformen vor. Anhand anschaulicher Anwendungsbeispiele präsentiert Gastgeber und Couplink-Vorstand Jens Uwe Tonne mit seinem Team, welche Zukunftstechnologien der Telematikanbieter bereits erfolgreich etabliert hat.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen gewinnbringenden Einblick in die entscheidenden Entwicklungsschritte zur Logistik 4.0“, verspricht Tonne. Und da gibt es viel Potenzial zu nutzen: „Individualisierbare Workflows, Transparenz bei allen Prozessschritten, die vorausschauende Planung und Optimierung von Touren sowie die Vernetzung mittels der standardisierten OpenTelematics-Schnittstelle – das sind die echten Game-Changer in der Logistik.“ Das Ergebnis sind stark verbesserte Abläufe, die erhebliche Senkung von Kosten und CO2-Ausstoß sowie mehr Kundenzufriedenheit.

Persönlicher Austausch und wertvolle Einblicke

Nach zwei digitalen Fachtagungen lädt Couplink in diesem Jahr wieder zur Präsenzveranstaltung ins Forschungsinstitut FIR auf dem Campus der RWTH Aachen. „Diese Tagesveranstaltung mit ‚hohem Begegnungswert‘, bietet viele Chancen auch abseits der Diskussionsrunden miteinander ins Gespräch zu kommen und Fragen zu klären“, ist Tonne sicher. „Und darüber hinaus noch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Entwicklungsforschung.“

Wissenschaft trifft Praxis: 8. Telematik-Fachtagung am 22.03.2023 im Forschungsinstitut FIR e.V. an der RWTH Aachen (Campus Boulevard 55, 52074 Aachen). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann bei Kirsten Bittner (kbittner@couplink.de oder Tel. 02464 – 909 36 10) oder online unter www.couplink.de/telematik-fachtagung vorgenommen werden. Teilnahmegebühr: 149,– €, für Studierende kostenlos.

Quelle: Couplink Group AG