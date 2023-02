Countdown EBV: Handbuch Ersatzbaustoffe jetzt auch online

Im vergangenen Herbst erschien die jüngste Druckausgabe des Handbuchs Ersatzbaustoffe. Jetzt ist die Publikation auch als Web-Version verfügbar.

Das mittlerweile in der 7. Auflage von der Remex GmbH veröffentlichte Handbuch gilt in der Baubranche als Standardwerk und ist in diesem Jahr besonders gefragt. Hintergrund ist die am 1. August 2023 in Kraft tretende Ersatzbaustoffverordnung (EBV), die Anwender der nachhaltigen Baustoffe mit entscheidenden Änderungen konfrontiert. So legt die Verordnung beispielsweise neue Richtlinien zum Einsatz von Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken fest und schreibt verbindliche Einbauweisen vor.

Das aktuelle Handbuch fasst die EBV-Neuregelungen komprimiert zusammen und liefert zugleich praxisorientierte Hinweise für deren rechtskonforme Umsetzung. Mit Fokus auf dem Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe im Straßen- und Erdbau deckt das umfangreiche Werk inhaltlich sämtliche Ersatzbaustoffe ab, die von den EBV betroffen sind. Eine spezielle Kategorisierung ermöglicht den schnellen Überblick über die 27 Baustoffe und Materialklassen einschließlich Anwendungsoptionen und zugelassenen Einbauweisen. Ingenieure, Planer und Bauverantwortliche in Unternehmen oder Behörden haben somit sämtliche Grundlagen zur Hand, die sie im Hinblick auf das neue Regelwerk benötigen. Hinzu kommt, dass Remex als führender Anbieter von Ersatzbaustoffen zahlreiche Praxishinweise mit eingebracht hat, die für zusätzliche Planungssicherheit und optimale operative Umsetzungsabläufe sorgen.

Weil die EBV für Ersatzbaustoff-Anwender mit zahlreichen Herausforderungen verknüpft ist, hat Remex bereits letztes Jahr eine spezielle Unterstützungskampagne aufgelegt, die den Übergang auf das neue Regelwerk erleichtert. Unter dem gemeinsamen Dach MEB, einem Kürzel, das für mineralische Ersatzbaustoffe steht, werden neben dem Handbuch zahleiche praxisgerechte Arbeitshilfen und Medien bereitgestellt, die Anwender im Hinblick auf die EBV kompetent begleiten.

Das digitale „MEB Handbuch Ersatzbaustoffe“ kann unentgeltlich über die Website > meb-services.de aufgerufen werden. Einzige Nutzungsvoraussetzung ist eine Registrierung. Das Login erfolgt mittels E-Mail und Passwort. Über ein Formular lässt sich auf der gleichen Website alternativ auch die gedruckte Ausgabe des Handbuchs bestellen. Nach Inkrafttreten der EBV plant Remex das Handbuch zusätzlich als App-Version anzubieten.

Quelle: Remex GmbH