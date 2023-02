Nutzfahrzeuge: Biogas-Lkw für die Langstrecke

Volvo Trucks bringt jetzt einen neuen, noch leistungsstärkeren Lkw mit Gasantrieb auf den Markt, der ebenfalls mit verflüssigtem Biogas betrieben werden kann. Der neue Lkw kann anspruchsvolle Langstreckentransporte durchführen und dabei die CO2-Emissionen nochmals senken.

Vor fünf Jahren brachte Volvo Trucks die ersten LNG-Lkw auf den Markt, die auch mit verflüssigtem Biogas angetrieben werden können. Bio-LNG kann die CO2-Emissionen um bis zu 100 Prozent reduzieren, sagt der Hersteller. Daniel Bergstrand, Produktmanager für gasbetriebene Lkw bei Volvo Trucks: „Biogas ist eine großartige Ergänzung zu elektrischen Transporten und hilft Spediteuren bei ihren Nachhaltigkeitsambitionen und Zielen in Richtung klimaneutraler Transporte.“

Die gasbetriebenen Volvo FH und Volvo FM bekommen den Angaben nach eine neue Leistungsstufe von 500 PS, die zu den bisherigen 420- und 460-PS-Motoren hinzukommt. Die Gasmotoren erhalten außerdem wichtige technische Verbesserungen, die sie bis zu vier Prozent sparsamer machen*. Das führt zusammen mit einem neuen, zehn Prozent größeren Gastank zu einer erhöhten Reichweite. „Unsere effizienten gas-powered Lkw haben eine vergleichbare Leistung wie ihre Diesel-Pendants. Das Betanken geht fast so schnell wie bei einem Diesel-Lkw und das wachsende Netz von mehr als 600 Tankstellen für Bio-Gas und LNG in Europa macht sie ideal für Langstreckentransporte“, erklärt Daniel Bergstrand.

Auch in Deutschland gibt es inzwischen ein gut ausgebautes flächendeckendes Tankstellennetz von über 150 Tankstellen für gasbetriebene Lkw. Mehrere Kraftstoffanbieter in Deutschland liefern bereits Bio-LNG und werden ihr Engagement bis 2024 massiv ausweiten oder sogar komplett auf nachhaltigen Kraftstoff umstellen.

Es gibt nicht die eine Lösung, um den Klimawandel zu bewältigen

Das starke Angebot an gasbetriebenen Lkw fügt sich gut in die strategische Roadmap von Volvo Trucks ein, die drei Wege zu „Zero Emissions“ vorsieht: Batterieelektrische Lkw, Brennstoffzellen Lkw und Verbrennungsmotoren, die mit erneuerbaren Kraftstoffen wie Biogas, HVO oder sogar „grünem“ Wasserstoff betrieben werden. Bergstrand: „Es sind mehrere technische Lösungen erforderlich, da die Verfügbarkeit von Energie- und Kraftstoffinfrastrukturen von Land zu Land und von Region zu Region sehr unterschiedlich ist. Auch die Anforderungen können für jeden Transportauftrag variieren.“

Umfangreiche Pläne zum Ersatz von fossilem LNG durch Bio-Gas in Europa

Es wird erwartet, dass die europäische Produktion von Bio-LNG schnell hochgefahren wird, um die Verwendung von fossilem LNG abzulösen. Die EU-Kommission hat einen Plan mit der Bezeichnung REPower EU vorgelegt, bei dem der Schwerpunkt auf der Produktion stark erhöhter inländischer Kapazitäten für verschiedene Energiearten liegt. Der Plan sieht vor, die jährliche Biogaserzeugung bis 2030** zu verzehnfachen. Der Sektor hat bereits eine schnelle Wachstumsphase eingeleitet. Auch außerhalb Europas gewinnt Biogas an Bedeutung.

Fakten über die gasbetriebenen Lkw von Volvo:

Produktmodelle: Volvo FH und Volvo FM

Leistungsstufen: 420 PS, 460 PS und 500 PS.

Kraftstoff: Bio-LNG (verflüssigtes Biogas) oder LNG. Eine kleine Menge Diesel oder HVO wird zur Zündung des Gases verwendet.

Reichweite: bis zu 1000 km*.

Motortechnik: Durch Nutzung des hohen Wirkungsgrades des Dieselmotors wird das gleiche Fahrverhalten wie bei einem Diesel-Lkw erreicht. So können auch hohe Lasten und lange Strecken bewältigt werden.

Die neuen gasbetriebenen Euro6-Motoren der Stufe E sind bis zu 4 % sparsamer* als die Motoren der Stufe D.

Die Gasmotoren wurden komplett überarbeitet. Die höhere Effizienz wird erreicht durch neue Einspritzdüsen, einen neuen Kolben für eine geringere Reibung, einen neuen Turbo, eine variable Ölpumpe und eine Kurbelgehäuseentlüftung, die ungefiltertes Öl verarbeitet.

Fakten über Flüssiggas:

Bio-LNG (auch LBG genannt) ist ein erneuerbarer Kraftstoff in Form von flüssigem Biogas (Biomethan). Jeder organische Abfall kann zur Erzeugung von Biogas vergoren werden, zum Beispiel Schlamm aus Kläranlagen, Lebensmittelabfälle, Dung und andere Restprodukte.

LNG (Liquified Natural Gas) ist ein fossiles Gas (Methan), das aus unterirdischen oder unterseeischen Reserven gewonnen wird.

Das Verfahren zur Verflüssigung von Biogas ist das gleiche wie bei LNG: Das Gas wird auf 162 °C abgekühlt. Der Kraftstoff nimmt dann deutlich weniger Platz in Anspruch. Das ermöglicht eine größere Energiemenge an Bord des Lkw, was die Reichweite erheblich erhöht.

Die EU-Kommission (REPower EU) hat sich zum Ziel gesetzt, die jährliche Biogaserzeugung bis 2030** auf 35 Milliarden Kubikmeter zu verzehnfachen. Mehr als 78 Bio-LNG-Anlagen sind bereits bestätigt und sollen bis 2024 in Europa fertiggestellt sein. Es wird erwartet, dass Deutschland und Italien zusammen mit den Niederlanden in den kommenden Jahren die führenden Bio-Gas-Länder sein werden.

Quelle: Volvo Trucks

*Die tatsächliche Kraftstoffleistung und Reichweite kann von vielen Faktoren abhängen, z. B. von der Fahrgeschwindigkeit, der Verwendung des Tempomats, der Fahrzeugspezifikation, der Beladung des Fahrzeugs, der tatsächlichen Topografie, der Fahrpraxis der Fahrer:innen, der Fahrzeugwartung und den Wetterbedingungen.

**EBA (European Biogas Association) Statistischer Bericht 2022.

Link zum REPower EU-Dokument.