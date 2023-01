4. Schul-Filmwettbewerb der BSR #abgedreht – Preisverleihung

Unter der erneuten Schirmherrschaft der Berlinale prämierte die Jury zum diesjährigen Motto „Euer Spot zum Elektroschrott“ die besten Kurzfilme und zeichnete sie mit einem Preisgeld aus.

Am 25. Januar 2023 fand in Anwesenheit von Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und Tamara Fischer von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz die Preisverleihung zum Schul-Filmwettbewerb „#abgedreht“ der Berliner Stadtreinigung (BSR) statt. Die BSR hatte diesen Wettbewerb zum vierten Mal unter allen Schülerinnen und Schülern der Berliner Sekundarstufen durchgeführt.

Unter der erneuten Schirmherrschaft der Berlinale prämierte die Jury zum diesjährigen Motto „Euer Spot zum Elektroschrott“ die besten Kurzfilme und zeichnete sie mit einem Preisgeld aus. Die einzelnen Beiträge stehen auf der Webseite www.bsr.de/abgedreht und auf dem BSR-YouTube-Kanal (@BSRBerlinerStadtreinigung) für Interessierte zur Ansicht bereit.

Die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs sind:

1. Platz: „Elektroschrott Jingle Bells“ der 10. Klasse des Droste-Hülshoff- Gymnasiums aus Zehlendorf – 500 Euro für die Klassenkasse

2. Platz: „Nur ein Klick“, Sara Feldmann, 11. Klasse des Humboldt-Gymnasiums aus Tegel – 350 Euro für die Klassenkasse

3. Platz: „(K)ein Horror Handy“, 10. Klasse des Manfred-von-Ardenne-Gymnasiums aus Zehlendorf – 200 Euro für die Klassenkasse

Der Sonderpreis geht an die Klasse 11 (Wahlpflichtkurs, 12 Schülerinnen und Schüler) der Königin-Luise-Stiftung in Zehlendorf, die drei Filme eingereicht hatte. Sie erhält einen themenbezogenen Workshop in der „NochMall“, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR. Die Zuschauerinnen und Zuschauer stimmten zudem über den Publikumspreis ab. Die Schirmherrin des Wettbewerbs und Berlinale-Chefin Mariette Rissenbeek übergab die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung an „(K)ein Horror Handy“.

Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek: „Ich bin von den vielen Beiträgen für #abgedreht begeistert. Es zeigt, wie wichtig den Schülerinnen und Schülern das Thema Nachhaltigkeit ist und welche Freude sie an der kreativen Gestaltung haben.“

Tamara Fischer, Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz: „Handy, Spielkonsole, Tablet – im Alltag von Jugendlichen sind Elektrogeräte allgegenwärtig. Deshalb möchte die Senatsumweltverwaltung gerade junge Leute zum Weiternutzen, Reparieren, Upcyceln oder Recyceln von ausgedienten Elektrokleingeräten anregen. Nur so können wir Ressourcen schonen und das stetig wachsende Abfallaufkommen reduzieren.“

Birgit Nimke-Sliwinski, BSR: „Als Managerin der Zero Waste Stadt ist es uns ein Anliegen, die Themen ganzheitlich im Rahmen unserer Umweltbildungs- und Beratungsaktivitäten zu denken. So haben wir in diesem Jahr Unterrichtsmaterialien zum Thema Zero Waste an Schulen – Elektro(nik)geräte entwickelt und das Motto für diesen Wettbewerb entsprechend gewählt, als gemeinsames Anliegen mit der Senatsumweltverwaltung. Das diesjährige Motto lautete ‚Euer Spot zum Elektroschrott‘. Und eines ist ganz klar: Alle sind Gewinner in diesem Wettbewerb – jeder Spot leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz und deshalb würdigen wir auch alle Beiträge. Liebe Schüler:innen, macht weiter so.“

Letztendlich zählen alle Beiträge zu den Gewinnerinnen und Gewinnern, denn jedes Filmteam hat viel dazugelernt und erhält eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro plus eine BSR-Mehrweg-Brotdose für jedes Mitglied.

