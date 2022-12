Positive Beschäftigungsaussichten für das erste Quartal 2023

Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist geringfügig gesunken. Das ifo Beschäftigungsbarometer erreichte im Dezember 99,5 Punkte, nach 99,6 Punkten im November.

Dennoch sind die Beschäftigungsaussichten für das erste Quartal 2023 positiv. Dies wird vor allem durch die Dienstleister getrieben. Auch die Personaldienstleister blicken optimistisch auf die kommenden Monate.

Nahezu alle Branchen suchen nach neuen Mitarbeitern

In der Industrie hat das Beschäftigungsbarometer leicht nachgegeben. Positive und negative Antworten halten sich in etwa die Waage. Im Dienstleistungssektor ist der Indikator gesunken. Dennoch suchen nahezu alle Branchen nach neuen Mitarbeitern. Nur in der Gastronomie ist nach Weihnachten mit Entlassungen zu rechnen. Im Handel konnte das Barometer merklich zulegen. Jedoch wird es hier zunächst zu keiner Steigerung der Beschäftigung kommen. Gleiches gilt für das Bauhauptgewerbe.

Quelle: ifo Institut