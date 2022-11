München tritt als erste deutsche Millionenstadt Zero Waste Europe-Netzwerk bei

Oberbürgermeister Dieter Reiter unterzeichnete am Mittwoch gemeinsam mit Kaisa Karjalainen von Zero Waste Europe (ZWE) den offiziellen Antrag der Stadt München.

Damit verpflichtet sich die Landeshauptstadt, eine Zero Waste Certified City zu werden.

ZWE ist ein europäisches Netzwerk, das auf die Abfallfreiheit unserer Gesellschaft hinarbeitet und Städte verbindet, die sich das Ziel gesetzt haben, ihre Abfallmenge deutlich zu reduzieren. München ist die erste deutsche Millionenstadt, die sich dem Netzwerk anschließt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „München geht weiter den Weg Richtung Zero-Waste, den ich im Rahmen meines Zukunftsdialogs Ende 2019 eingeleitet habe. Ich finde es sehr wichtig, dass wir als Landeshauptstadt München als Teil eines europäischen Zero Waste-Netzwerks von anderen Erfahrungen profitieren, aber auch weitere Städte inspirieren. Mit der heutigen Unterzeichnung des Zero Waste Commitments unterstreichen wir unser Engagement, eine Stadt zu werden, in der möglichst wenig Müll entsteht und Ressourcen geschont werden. München übernimmt damit eine Vorreiterrolle – gegen Ressourcenverschwendung und für die Umwelt.“

Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des AWM Kristina Frank: „Heute sind wir wieder einen Schritt mehr Richtung Ziellinie: Mit unserem Commitment sind wir Teil eines europäischen Netzwerks, das eine gemeinsame Vision teilt: So wenig Müll wie möglich, keine Ressourcenverschwendung. Jetzt gilt es, anzupacken – und wir sind bereit. In der kommenden Woche schlägt der AWM dem Stadtrat vor, eine referatsübergreifende Zero-Waste-Fachstelle einzurichten. Damit wir stadtintern alle an einem Strang ziehen. Wenn der Stadtrat zustimmt, können wir zielstrebig weiter laufen in Richtung unserer ambitionierten Ziele. Dafür ein Vergelt’s Gott an alle MitarbeiterInnen, die in Rekordzeit ein tolles Konzept erarbeitet haben.“

Die Zertifizierung erfolgt durch die Mission Zero Academy (MiZA) als Teil von Zero Waste Europe. Durch die Mitgliedschaft im Zero Waste Cities-Netzwerk kann München auf verschiedene Dienstleistungen der MiZA zugreifen. Dazu gehören neben der aktiven Vernetzung mit anderen europäischen Zero-Waste-Städten und -Experten, auch die Teilnahme an Zero-Waste-Webinaren sowie rechtliche oder strategische Beratung.

Zero Waste Europe, Coordinator of the Mission Zero Academy Kaisa Karjalainen: „Große Städte haben große Auswirkungen – deshalb ist es großartig, dass sich München unserem Zero Waste Europe-Netzwerk anschließt. Wir freuen uns darauf, mit der Stadt zusammenzuarbeiten, sie dabei zu unterstützen, ihre bereits bestehenden Maßnahmen zu optimieren und überzeugende Resultate zu erreichen. Ich bin mir sicher, dass München eine große Inspiration für andere europäische Großstädte sein wird – und ein Beispiel dafür, dass Zero Waste auch in Metropolen möglich ist.“

Nach einer etwa zweijährigen Kandidatenphase, in der Maßnahmen aus dem Zero-Waste-Konzept umgesetzt und nachgewiesen werden müssen, kann der Status der Zero Waste Certified City erworben werden. Der Zertifizierungsprozess wird von ZWE begleitet und überprüft. Die standardisierte Zertifizierung soll vor Greenwashing-Praktiken bei der Verwendung des Begriffs „Zero Waste“ schützen. Weitere Informationen gibt es auf: www.awm-muenchen.de/zerowastecity

Quelle: Zero Waste Europe