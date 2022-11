Wanderausstellung zu Klima- und Ressourcenschutz beim Bauen kommt nach Eschweiler

Neue Ideen und nachhaltige Lösungen rund um Baustoffe, Konstruktionsmethoden und Quartiersgestaltung – Eröffnung am 16. November.

Die Wanderausstellung „Baustelle Ressourcenwende: Klimaschonende Bauweisen vom Material bis zur gebauten Umwelt“ macht Station in Eschweiler. Die Besonderheit: Die Ausstellung reist in einem ausgebauten und gestalteten Bauwagen, der am 16. November vor dem Bistro Talbahnhof (Raiffeisen-Platz 1–3) und vom 21. bis 24. November vor dem „Haus des Strukturwandels“ (Markstraße 9) in der Nähe des Eschweiler Marktplatzes steht.

Eröffnet wird die Ausstellung im Rahmen der Veranstaltung „Segel setzen: Ausblick und Rückschau zu ReBAU“ am Mittwoch, 16.11., 14:00 – 16:30 Uhr, im Bistro Talbahnhof (Raiffeisen-Platz 1-3) in Eschweiler. Dabei steht die Diskussion mit Expert*innen der Baubranche über die Zukunft der Bau- und Ressourcenwende im Rheinischen Revier im Fokus. Anmeldungen sind noch möglich (Teilnehmendenzahl limitiert): www.bit.ly/Anmeldelink_ReBAU

Interessierte können sich bei der Ausstellung über den Status quo sowie neue Ideen für das klima- und ressourcenschonende Bauen, von der Material- bis zur Quartiersebene, informieren. Das niedrigschwellige Format richtet sich sowohl an Laien als auch an Fachleute aus der Baubranche.

Hinter der Ausstellung steckt das Förderprojekt ReBAU (Regionale Ressourcenwende in der Bauwirtschaft), das von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH, der Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH und der Bimlab gGmbH umgesetzt wird. Der Ausstellungsort vor dem „Haus des Strukturwandels“ ist bewusst gewählt: Das rund 100 Jahre alte Gebäude, das ehemals eine Metzgerei und später ein Bekleidungsgeschäft beherbergte, wird in absehbarer Zeit in klima- und ressourcenschonender Weise saniert. Das ReBAU-Team berät das Vorhaben der Stadt Eschweiler gemeinsam mit der Faktor X Agentur der indeland GmbH hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Sanierung.

Weitere Informationen

Quelle: Faktor X Agentur der Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH