Recycling-Komplettlösungen für mehr Durchsatzleistung, Wirtschaftlichkeit und beste Rezyklat-Qualität

Als Pionier im Kunststoffrecycling kennt Lindner die Anforderungen der Branche: höhere Durchsätze, geringe Standzeiten und maximale Energieeffizienz. Der gestiegene Anspruch an die Rezyklat-Qualität verlangt zudem nach erstklassigen Waschkomponenten, die sich je nach Verschmutzungsgrad modular hinzuschalten lassen.

Erreicht werden kann dies durch Produktinnovationen und der bestmöglichen Abstimmung der vorgelagerten Prozesse: Zerkleinern, Waschen, Sortieren. Auf der K 2022 zeigte Lindner seine Komplettlösungen, um diese Prozessschritte zur Aufbereitung von Hartkunststoffen, Folien und PET effizient zu optimieren.

Folienrecycling: produktiver und effizienter

Ob Post-Commercial oder Post-Consumer: Folien leisten in Summe einen großen Beitrag zum Abfallaufkommen weltweit. Unterschiedliche Verschmutzungsgrade erfordern angepasste Wasch- und Trockenprozesse. Nur so kann ein hochwertiges Rezyklat hergestellt werden. Für eine Effizienz- und Qualitätssteigerung sorgen die spezifischen Features der neuen Jupiter BW-Serie von Lindner. Das neue Schredder-Setup ist speziell auf das Folienrecycling ausgelegt.

„Mit der Jupiter BW ist es uns gelungen, den beim Zerkleinern anfallenden Feingutanteil um 44 Prozent zu reduzieren – das haben Vergleichstests mit anderen Schreddern gezeigt. Die schlechte Fraktion, die vom Recycler entsorgt werden muss, wird dadurch stark reduziert und es verbleibt mehr Material im Recyclingstrom“, erklärt Stefan Scheiflinger- Ehrenwerth, Leiter des Produktmanagements bei Lindner Recyclingtech. „Der zudem präzise Schnitt zerkleinert Folien auf eine für nachgelagerte NIR-Systeme optimale Größe von A4/A3. Dadurch gestalten sich die nachfolgenden Sortierprozesse um ein Vielfaches produktiver und effizienter.“

Die neue Micromat HP – die Benchmark im Kunststoffrecycling

Das Novum auf der K 2022: die Micromat HP-Serie von Lindner. Schredder der Serie Micromat werden seit vielen Jahren erfolgreich im Kunststoffrecycling eingesetzt. Die neue Serie überzeugt durch ihren kraftvollen, getriebelosen Riemen-Direktantrieb, der einstellbaren vor Störstoffen schützenden Rutschkupplung und dem einzigartigen Messer-Schraub-System. Mit dem neuen Modell ist es gelungen, die Durchsatzleistung entsprechend der vom Markt geforderten Produktivitätssteigerung zu erhöhen. So konnte der Durchsatz bei der Verarbeitung von DSD-Ballen beispielsweise von drei auf fünf Tonnen pro Stunde angehoben werden. Neu ist auch die automatische Riemenspannung, kurz ATB, die einen optimalen Betriebspunkt garantiert, wodurch Energieeffizienz und Wartungsfreiheit ermöglicht werden.

Für eine saubere, energiesparende Lösung

Reinheit, Durchsatzleistung und Energieeinsparungen sind die Themen, die die Kunden von Lindner bewegen. Mit gleich zwei Produktneuheiten liefert der Hersteller die Lösungen für diese Herausforderungen: dem patentierten Vorwaschsystem vom Typ Rafter und dem neuen thermischen Trockner EcoDry. Der EcoDry erzielt durch den cleveren Einsatz von Wärmetauschern und einer nachhaltigen Isolation der materialfördernden Komponenten Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent. „Mit einer Restfeuchte von <1 % erreichen die Materialien einen besonders hohen Trocknungsgrad, wodurch die Flakes besser auf den nachfolgenden Prozess vorbereitet werden“, sagt Harald Hoffmann, Managing Director des Tochterunternehmens Lindner Washtech. Beim Rafter konnten durch den Einsatz eines größeren Rotors die Verweilzeiten erhöht werden, was sich positiv auf den Reinigungsgrad auswirkt. Zusätzlich konnte die Durchsatzleistung gesteigert werden – bei Folien auf drei Tonnen pro Stunde.

Vom sortenreinen Flake direkt in den Spritzguss

Als Teil des VDMA Circular Economy Forums war Lindner auch 2022 wieder am Freigelände der K vertreten – diesmal mit drei Live-Vorführungen täglich. Mit dem neuen Schredder Micromat HP, dem Friktionswäscher Twister und dem mechanischen Trockner Loop-Dryer wurden die Prozessstufen Zerkleinern, Waschen, Trocknen mit integrierter Wasseraufbereitung anhand von Post-Consumer-Hartkunststoffen demonstriert. Als besonderes Highlight fand täglich das Schreddern von Post-Consumer-Kunststoffen, sogenannten Dolly- Palletten, die von der Firma Engel zur Verfügung gestellt werden, statt.

Lindner und das österreichische Spritzgussunternehmen Engel Austria GmbH zeigten gemeinsam, wie mit einer Restfeuchte von <1 % und einer gleichmäßigen Korngröße von acht Millimetern sortenreine und saubere Kunststoff-Flakes im Rahmen eines zweistufigen Spritzgussverfahrens direkt weiterverarbeitet werden können. „Die Möglichkeiten, die sich hier für unsere Kunden ergeben, sind vielseitig“, sagt Michael Lackner, Managing Director bei Lindner Recyclingtech. „Bis dato haben Spritzgießer fertiges Granulat zugekauft. Nun haben sie die Möglichkeit, auch saubere Kunststoff-Flakes zu erwerben und zu verarbeiten – sofern die Parameter stimmen. Neben der spezifischen Korngröße ist vor allem die geringe Restfeuchte entscheidend. Ansprüche, die wir mit unseren Recyclinglösungen erfüllen“, betont Lackner.

Neue Wertstoffe aus Meeresabfällen

In Kooperation mit Erema, ExxonMobil und Engel konnten die Messebesucher im Lindner Freigelände auch mehr über das Projekt Atando Cabos erfahren. Die Firma Comberplast in Chile befreit die Küsten von kaputten Fischernetzen und Tauen, um daraus wieder neue Produkte wie Kisten für Tulpen oder eine bekannte Brauerei herzustellen. Eine anspruchsvolle Schredderleistung, wenn man bedenkt, dass Fischernetze und Seile auf Robustheit und Langlebigkeit ausgerichtet sind und in den eingesammelten Materialien viele abrasive Stoffe wie Steine und Sand enthalten sind. Der Micromat von Lindner wurde im Jahr 2020 in Betrieb genommen und unterstützt Comberplast seit dieser Zeit tagtäglich bei der Herstellung neuer Wertstoffe.

