K 2022: Großes Interesse an hochwertigen Kunststoffrezyklaten

Nach einer spannenden Messewoche zieht PreZero eine positive Bilanz.

Auf der K 2022, der weltweit bedeutendsten Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie, die am 26, Oktober zu Ende ging, präsentierte der Umweltdienstleister PreZero seine Leistungen im Bereich Kunststoffrecycling und Verpackungen.

Auf Live-Events stellte das Unternehmen gemeinsam mit Partnern High-Density Polyethylen (rHDPE) und Polypropylen (rPP) her und machte so die Qualität und Vielfalt moderner Rezyklate direkt erfahrbar. In einem gut besuchten TechTalk beleuchteten Vertreter von PreZero und der US-amerikanischen Firma Milliken die technischen Hintergründe des verbesserten PP-Recyclings durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen. „Nicht nur bei unseren Events, auch direkt am Stand wurde deutlich, wie groß das Interesse an nachhaltigen, hochwertigen Rezyklaten ist“, berichtet Thomas Eck, CTO von PreZero Polymers. „Für PreZero war die K 2022 deshalb ein voller Erfolg: Wir konnten viele neue Kontakte knüpfen und Ideen entwickeln. Das ist wichtig, denn der Weg in eine saubere Zukunft gelingt nur gemeinsam.“ Jetzt gehe es darum, die Impulse auszuwerten und neue Projekte anzubahnen.

Auch für das aufmerksamkeitsstarke Standdesign gab es Lob: „Das Feedback für unseren wiederverwendbaren, reich bepflanzten Messestand war durchweg positiv“, fasst Marketingleiter Marcus Sagitz die Reaktionen der Standbesucher zusammen. „Das freut uns sehr, denn Design und Konzept unseres Messestands spiegeln unsere Ansprüche an Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit wider.“ Sagitz bedankte sich bei allen Mitarbeitenden und Partnern für ihr Engagement und bei den Gästen für ihr Interesse und die inspirierenden Gespräche.

Quelle: PreZero