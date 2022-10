Recyclingmaschinen: Tool für die vorausschauende Instandhaltung

Erema stellt mit „PredictOn:Drive“ erstmals eine Predictive Maintenance-Anwendung für seine Recyclingmaschinen vor.

Mit ihr lässt sich der Zustand der Hauptantriebsstränge und Vakuumpumpen während des laufenden Betriebes überwachen, um vorauszusagen, wann eine bedarfsgerechte Wartung durchgeführt werden sollte. Der Maschinenbetreiber profitiert den Angaben zufolge von besserer Planbarkeit von Wartungsarbeiten, kürzeren Stillstandzeiten und geringeren Kosten.

Hinter „PredictOn“ steckt ein ausgeklügeltes modulares Mess- und Sensoriksystem für die Echtzeit-Erfassung, Speicherung und Bewertung von Zustandsdaten sowie für die erweiterte Analyse von Schadensposition, Schadensausbreitung und von möglichen Gegenmaßnahmen. So liefert die Maschine Daten, die über den Anlagenzustand informieren und damit Voraussagen über nötige Wartungsarbeiten ermöglichen.

„Der große Nutzen, Wartungszeitpunkte und Anomalien an kritischen Bauteilen frühzeitig zu erkennen, liegt darin, dass Maschinenbetreiber reagieren können, bevor ein Problem aufgetreten ist. Personaleinsatz und Ersatzteilbeschaffung lassen sich so besser planen und im Vergleich zu routinemäßiger oder in bestimmten Zeitabständen geplanter vorbeugender Wartung (Preventive Maintenance) führt die vorausschauende Wartung zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit und zu geringeren Kosten. Denn eingegriffen wird nur dann, wenn ein Problem erkannt wurde“, erklärt Florian Schieder, bei Erema zuständig für Entwicklungs- und Innovationsplanung. Aktuell stattet der Hersteller alle Intarema, Vacurema und Vacunite Großanlagen mit Extruderdurchmessern über 160 Millimeter mit den nötigen Messystemen für die Antriebsstrangüberwachung aus. Auch Nachrüstungen auf bestehenden Anlagen sind hier möglich. In einer nächsten Ausbaustufe sollen kleinere Baugrößen sowie die Maschinen des Schwesterunternehmens Pure Loop folgen.

BluPort – digitale Kundenplattform für realen Mehrwert

Verfügbar macht Erema diese Daten für seine Kunden in einer eigenen Maintenance App auf der Kundenplattform BluPort, wo alle digitalen Assistenzsysteme gebündelt werden. Die Plattform kann über PC und mobile Endgeräte aufgerufen werden und bietet ein umfassendes Paket an Dienstleistungs- und Datenaufbereitungs-Apps, welche die Anlagenbetreiber bei der Qualitätskontrolle unterstützen und so die Maschinen-Performance steigern.

„Unser Anspruch ist, mit unseren Apps die Kunden und deren Maschinen durch alle Phasen des Maschinenlebenszyklus zu begleiten, beginnend ab der Kaufentscheidung über Betrieb, Wartung und Services bis hin zum Rückkauf der Gebrauchtanlage Jahre später. Und das alles mit nur einem Login“, sagt Christoph Krump, der den Geschäftsbereich Service bei Erema leitet. So sind Kunden mit der App „Project Cockpit“ schon bei der Entstehung ihrer neuen Maschine dabei. Sie haben Einblick in den Stand der Projektierung, Überblick über alle Merkmale und alle für sie relevanten Ansprechpartner, falls Fragen auftauchen. Bei den Nutzern sehr beliebt ist die App „Key Performance Indicators“, mit der sie die wichtigsten Daten wie beispielsweise den Durchsatz-Trend oder den Energieverbrauch ihrer Maschinen in einer übersichtlichen Dashboard-Ansicht abrufen können. Langzeitarchiv, ein Buchungs-App für Schulungen und Workshops sowie ein Ersatzteilshop sind Beispiele für weitere nützliche Tools, die BluPort zur Verfügung stellt.

Technologisch sind seit drei Jahren alle neu georderten Erema-Maschinen für die Nutzung all dieser Assistenzsysteme ausgerüstet. Das App-Angebot wird ständig erweitert. Ein Basispaket ist kostenlos. Wer das Smart Service Package erwirbt, dem steht die Vollversion inklusive erweiterter Inhalte zur Verfügung.

Quelle: Erema