Neue Müllfahrzeuge der BSR sparen Platz und Emissionen

Die BSR schickt 30 neue Abfallsammelfahrzeuge auf die Straße – und sorgt damit für noch mehr nachhaltige Sauberkeit in Berlin. Das Besondere: Auf Wunsch des kommunalen Entsorgungsunternehmens hat die Daimler Truck AG die Breite der Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz reduziert. Im dichten Berliner Stadtverkehr bietet dies große Vorteile und entlastet zudem die Umwelt.

Investition in nachhaltige Mobilität: Die neuen „Econic“-Abfallsammelfahrzeuge der BSR sind nur noch 2,40 Meter breit und damit 10 Zentimeter schmaler als das übliche Standardmaß. „Im immer engeren Berliner Stadtverkehr zählt jeder Millimeter“, sagt Wolfgang Wüllhorst, Leiter des BSR-Fuhrparkmanagements. „Wir setzen uns seit vielen Jahren für die Entwicklung schmalerer Müllfahrzeuge ein, damit unsere Entsorgungsteams besser durchkommen. Die Daimler Truck AG hat jetzt gezeigt, dass eine technische Lösung umsetzbar ist.“ In Kooperation mit der BSR hat der Hersteller unter anderem Veränderungen an den Radkästen sowie an der Vorder- und Nachlauflenkachse vorgenommen. Sechs der insgesamt 30 neuen Fahrzeuge weisen zudem einen um 70 cm verkürzten Radstand auf und sind somit besonders wendig.

Weniger Stau – mehr Klimaschutz

Mit den schmaleren Müllsammelfahrzeugen entlastet die BSR nicht nur den Berliner Stadtverkehr, sondern trägt gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz bei. Denn durch die neuen „Econics“ ist auch eine effizientere Abfallsammlung möglich, die am Ende zur Einsparung von Energie und Emissionen führt. Für die Berliner Stadtreinigung ist dies ein weiterer konsequenter Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Hauptstadt. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie setzt die BSR vielfältige Maßnahmen zur klimafreundlichen und auch klimaneutralen Gestaltung der Abfallentsorgung um. So wurden bereits Teile des Fuhrparks auf alternative Antriebe umgerüstet – eine große Rolle spielt dabei die Elektromobilität. Schon heute sind rund 260 Elektrofahrzeuge im Einsatz, davon 160 Nutzfahrzeuge. Insgesamt verfügt die BSR über knapp 1.800 Fahrzeuge, rund die Hälfte davon soll bis 2030 CO2-frei unterwegs sein.

Schmalere Müllfahrzeuge – auch über Berlin hinaus begehrt

„Wir möchten die Lebensqualität in Berlin mitgestalten – ein wichtiger Hebel ist dabei eine nachhaltige und innovative Beschaffung“, betont Wolfgang Wüllhorst. Die aktuelle Zusammenarbeit zwischen der BSR und der Daimler Truck AG zeigt einen erfolgreichen kooperativen Weg auf, der durchaus Signalwirkung haben könnte. „Wir sind überzeugt, dass schmalere Müllfahrzeuge auch über Berlin hinaus sehr begehrt sind. Deshalb würden wir uns freuen, wenn die Serienproduktion angepasst wird und auch andere Hersteller das Thema Fahrzeugbreite ernster nehmen.”

Quelle: Berliner Stadtreinigungsbetriebe