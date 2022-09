RecycleMe wird Zertifizierungspartner von RecyClass

Die internationale Unternehmensberatung RecycleMe geht eine Kooperation mit der branchenübergreifenden Initiative RecyClass zur Zertifizierung der Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen ein. RecycleMe übernimmt dabei die Rolle einer offiziellen externen und länderübergreifenden Zertifizierungsstelle.

Als gemeinnützige und branchenübergreifende Plattform, die sich für die Entwicklung der Kreislauffähigkeit von Kunststoffprodukten und -verpackungen einsetzt, wurde RecyClass im Jahr 2014 vom Verband Plastic Recyclers Europe (PRE) gegründet. Um der steigenden Umweltbelastung durch Kunststoffabfälle entgegenzuwirken, wurden durch die Plattform eigene Test- und Validierungsverfahren zur Bewertung und Klassifizierung von Kunststoffverpackungen entwickelt.

RecycleMe gehört als unabhängige Unternehmensberatung zur Raan Unternehmensgruppe, zu der unter anderem auch Reclay als internationaler Dienstleister im Bereich des Umwelt- und Entsorgungsmanagements zählt. Das Consulting-Team berät Kunden an weltweiten Standorten hinsichtlich der Recyclingfähigkeit von Verpackungen sowie der Erfüllung internationaler Verpflichtungen gemäß der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility – EPR).

RecycleMe bietet nun auch RecyClass-Zertifizierungen an

Als offizielle Zertifizierungsstelle erweitert das Team der RecycleMe das Leistungsportfolio nun auch um die Zertifizierung nach der RecyClass-Methodik. Durch ihr Expertenwissen um die länderspezifischen Gegebenheiten in Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, der Slowakei und Spanien, bietet die RecycleMe mit dem Recyclability Rate Assessment eine spezifische Recyclingfähigkeitsbewertung, die neben den allgemeinen RecyClass-Leitlinien zum Design for Recycling auch die jeweilige Infrastruktur in den zugelassenen Ländern berücksichtigt. Ergänzt wird das Zertifizierungsangebot je nach Anwendungsfall durch das Design for Recycling Assessment und den Letter of Compatibilty, welche Teil des RecyClass-Zertifizierungssystems für Recyclingfähigkeit sind, EU-weit gelten und einen stärkeren Fokus auf die allgemeinen Designaspekte legen.

Quelle: RecycleMe GmbH