BDSV Jahrestagung 2022 am 6. Oktober in Darmstadt

Ein spanndendes Programm kündigt sich an.

Für die Stahlrecyclingbranche könnte es aktuell nicht turbulenter sein: Während aufgrund der Energieversorgungskrise horrende Gas- und Stromkosten die vor- und nachgelagerten Industrien stark unter Druck setzen, sind auch die Stahlrecyclingunternehmen hiervon massiv betroffen. Auf europäischer Ebene kämpft die Stahlrecyclingbranche weiterhin mit aller Macht gegen geplante Restriktionen im freien Welthandel von Stahlschrotten. Und weiterhin unklar bleibt, wie und wann zukünftig „Grüner Stahl“ über die Hochofen-Route durch Wasserstoffeinsatz produziert werden kann.

Dies sind nur einige der drängenden Themen, die aktuell die Branche beschäftigen und die Gegenstand der diesjährigen BDSV Jahrestagung am 6. Oktober 2022 in Darmstadt sein werden. Die Teilnehmenden dürfen gespannt sein auf den Vortrag von Keynote Speaker Prof. Dr. Pero Mićić mit dem Thema „Bright Future Business – So machen Sie jetzt Ihr Unternehmen zukunftssicher“. Über Aktuelles aus der Umweltpolitik wird die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Judith Skudelny MdB berichten (angefragt). Und last but not least feiert die BDSV in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Wir freuen uns, Ihnen am 6. Oktober ein spannendes Programm anbieten zu können.

Quelle: BDSV