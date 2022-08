Zemmler Siebanlagen: In grüner Mission auf der Messe GaLaBau

Die Zemmler Siebanlagen GmbH wird in Nürnberg (14. bis 17. September 2022) ihre innovative Doppeltrommel-Technologie vorstellen, die es ermöglicht, eine Aussiebung in drei anstatt zwei Fraktionen in nur einem Arbeitsgang vorzunehmen.

Auf der Demo-Fläche stellt Zemmler die Multi Screen MS 1600 live vor. Die MS 1600 ist überwiegend für Unternehmen des GaLa-Baus konzipiert. Die elektrische Betriebsweise sorgt für einen geringen Energieverbrauch. Zemmler wird auf der Messe auch die 600. Multi Screen MS 3200 vorstellen.

Zemmler Siebanlagen GmbH auf der GaLaBau: Halle 7, Stand 305 und auf der Aktionsfläche. Mehr Informationen unter: www.zemmler.de

Quelle: Zemmler Siebanlagen GmbH