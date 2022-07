Maschinen-Ersatzteile bestellen mit wenigen Klicks

Das Kundenerlebnis steigern und gleichzeitig Mehrwertinformationen liefern: Mit diesem Anspruch hat der Maschinen- und Anlagenbauer Amandus Kahl seinen Onlineshop komplett erneuert.

So erhalten Neu- und Bestandskunden nicht nur umfassende Informationen über das Produktportfolio; auch die Bestellung benötigter Ersatzteile geschieht mit dem neuen Shop des Spezialisten für Pelletpressen, Brechwalzenstühle & Co. komfortabel.

In Sachen Benutzerfreundlichkeit hat das Unternehmen seine Onlinehandels-Plattform stark verbessert. Neben der vereinfachten Produktrecherche sind Verschleiß- und Ersatzteile dank der neuen Aufmachung in Minutenschnelle und mit nur wenigen Klicks geordert. Ein weiteres Plus für Online-Kunden: Über den neuen Shop getätigte Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet. Wer sich als Nutzer registriert, hat zudem die Möglichkeit, seine Bestellhistorie einzusehen und Adressdaten zu speichern. Eine Übersicht erhalten Nutzer über den Menüpunkt „Meine Produkte“. Dort werden Name und Materialnummer des jeweiligen Maschinenteils angezeigt. Mit einem Klick auf den Produktnamen gelangen Besucher auf die Detailseite mit Zusatzinformationen zum ausgewählten Ersatzteil. Unter anderem sind alle Komponenten, die in diesem Produkt enthalten sind und einzeln erworben werden können, aufgeführt.

Auf der Profilseite des Nutzers sind nun auch die jüngsten Anfragen aufgelistet. Ein Klick auf den entsprechenden Button „Anfrage wiederholen“ genügt, um die gleichen Produkte erneut den persönlichen Warenkorb zu legen. Verbessert hat Amandus Kahl auch die Suchfunktion, die nun in der oberen Navigationsleiste zu finden ist. Nutzer geben dazu einfach den Suchbegriff (Produktname oder -nummer) in die Leiste „Produkte suchen“ ein. Umgehend erhalten sie direkt anklickbare Vorschläge.

Über einen Feedback-Button können Kunden eine E-Mail an den Amandus Kahl-Support absenden oder via „Headset-Button“ den Support auch telefonisch kontaktieren. Nicht zuletzt ist der Online-Shop multilingual: Besucher haben die Auswahl unter fünf Sprachen.

Quelle: Amandus Kahl (für den Inhalt verantwortlich)