IFAT 2022 in München: BDSV mit großem Messeauftritt

Der Stahlrecyclingverband ist nun bereits zum vierten Mal als Aussteller dabei und belegt wiederum zwei Standplätze.

Der Innenstand (Halle B4, Platz 327/426) dient als zentrale Anlaufstelle für Verbandsmitglieder und alle Messebesucher. Mit dem besonders klimaneutral gestalteten Innenstand nimmt die BDSV zum ersten Mal am IFAT Environmental Leadership Award 2022 teil.

Auf dem Freigelände 812/21 wird die BDSV wieder gemeinsam mit der Firma SEDA Umwelttechnik GmbH, Österreich eine Live-Demonstration zum Autorecycling zeigen. In praxisnahen Vorführungen werden vom 30. Mai bis 3. Juni 2022, beginnend ab 10.00 Uhr, mehrmals täglich die einzelnen Schritte der Altautoverwertung gezeigt und von einem Moderator detailliert und fachkundig erklärt.

Die BDSV beteiligt sich mit zwei Veranstaltungen am Messe-Forum, welches in Halle A5 | Stand-Nr. 317/416 | Forum Abfall/Sekundärstoffe stattfindet. Am Donnerstag, den 2. Juni von 15 Uhr bis 15.45 Uhr veranstaltet die BDSV eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ohne Stahlschrott kein grüner Stahl“. Für den fachlichen Input werden sorgen: Andreas Schwenter (BDSV Präsident), Stephan Karle (Stellv. BDSV Präsident), Dr. Annemarie Großmann (Mitglied der Geschäftsleitung der Georgsmarienhütte Holding GmbH), sowie Prof. Dr. Frank Pothen (Fraunhofer IMW). Moderiert wird die Podiumsdiskussion von BDSV Präsidiumsmitglied Ralph Wager.

Am 3. Juni von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr wird BDSV Hauptgeschäftsführer Thomas Junker zum Thema „Stahlrecycling – Eine Branche mit Zukunft?“ sprechen. Alle Messebesucher, Vertreter der Presse, sowie die BDSV-Mitglieder sind herzlich eingeladen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.

Quelle: BDSV