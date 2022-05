24. Internationaler Altkunststofftag 2022 – Das Programm steht

28./29. Juni 2022, Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss

Der 24. Internationale Altkunststofftag 2022 findet in diesem Jahr am 28./29. Juni in Neuss bei Düsseldorf statt. „Noch können wir unsere Tagung nicht in Bad Neuenahr abhalten, aber wir denken, dass wir eine gute Tagungslocation gefunden haben“, informiert der bvse.

In diesem Jahr findet der Internationale Altkunststofftag wieder mit vollem Programm statt. Neben dem Zentralen Forum, das sich mit der EU-Kunststoffstrategie unter der Überschrift „Kunststoffrecycling sichert Rohstoffe“ beschäftigt, findet ein Workshop statt, der die Sammel- und Sortiersysteme anderer Länder beleuchtet. Außerdem wird auch wieder der BKV-Workshop stattfinden. Am 29. Juni geht es dann weiter mit der AG Internationale Kunststoffmärkte und dem dritten Workshop, bei dem der thematische Schwerpunkt die recyclinggerechte Produktgestaltung sein wird.

Tagungsprogramm und Anmeldung unter: https://altkunststofftag.bvse.de/

Quelle: bvse