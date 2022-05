UNTHA auf der IFAT 2022: Mehr Live-Vorführungen, mehr hautnahes Erleben

Gemeinsam mit dem langjährigen Kunden Breitsamer Entsorgung schafft UNTHA neben der Präsentation am Stand der IFAT 2022 eine zusätzliche, besonders attraktive Möglichkeit, mehrere Maschinen im Live-Betrieb zu sehen. Von Dienstag, 31. Mai, bis Donnerstag, 2. Juni 2022, finden täglich um 16 Uhr Live-Demos statt, bei denen verschiedene Materialien dem Praxistest unterzogen werden.

Leistungsfähigkeit und Flexibilität einer Zerkleinerungsmaschine lassen sich nirgends so erleben wie im Live-Betrieb. Genau das bietet UNTHA shredding technology dieses Mal im Rahmen der IFAT 2022 – und zwar sowohl bei den VDMA-Praxistagen zum Thema Biomasse als auch ganz speziell für Kunden und Interessenten.

Von Altholz bis Weißware

Am Gelände von Breitsamer Entsorgung zeigt der Zerkleinerungsspezialist aus Österreich seine gesamte Palette der mobilen Zerkleinerungsmaschinen. So sind die XR3000RC mobil-e, die XR3000C mobil-e und die neue ZR2400W mobil-e im Betrieb bei der Aufbereitung verschiedener Materialien wie Altholz A2-A3, Reifen, Fensterprofile, MBA-Schrott/Nagelschrott, Rollenmaterial, Baumischabfälle, Pulperzöpfe und Weißware zu erleben. Experten aus dem UNTHA Team begleiten die Vorführungen, stehen für Fragen zur Verfügung und zeigen die Maschinen in allen Details.

Details und Anmeldung

Für die Live-Demo-Termine am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag während der IFAT 2022 steht ein kostenloser Shuttledienst direkt von der Messe zum Demo-Gelände und retour zur Verfügung. Eine Anmeldung zur Vorführung ist unbedingt erforderlich, da die Plätze limitiert sind. Alle Details dazu gibt es unter: www.untha.com/de/messen/ifat2022#live

Verlosung einer kostenlosen Vorführung

Als besonders Zuckerl wird unter allen Teilnehmern der Live-Demos eine kostenlose Vorführung einer UNTHA Maschine verlost. Mit einem Testbetrieb im eigenen Unternehmen ergibt sich die Chance, die Lösungen von UNTHA auf Herz und Nieren zu prüfen – und zwar mit dem eigenen Material. Zahlreiche Kunden haben diese Möglichkeit in den vergangenen Jahren bereits genutzt – mit dem Resultat, dass nach dem überzeugenden Test fast immer ein Kauf erfolgt ist.

Was UNTHA noch zeigt auf der IFAT 2022

UNTHA wird in Halle B6, Stand 127/226 unter anderem mit der neuen ZR-Klasse, der erprobten XR-Klasse, der bewährten RS-Vierwellentechnologie, dem intelligenten Assistenzsystem „Untha Genius“ und den kompletten Serviceangeboten des UNTHA Service Competence Centers vertreten sein. Bei den VDMA-Praxistagen wird der XR-Zerkleinerer als mobile Variante zu sehen sein.

Weiterführende Pressemitteilungen und alle Infos zum Messeauftritt von UNTHA auf der IFAT sind laufend aktualisiert auf www.untha.com/de/messen/ifat2022 zu finden.

Quelle: UNTHA shredding technology