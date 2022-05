ACE Green Recycling baut in Texas Batterierecyclingpark

Das US-Unternehmen ACE Green Recycling (ACE) gibt seine Pläne für den Bau und Betrieb des angeblich größten emissionsfreien Batterierecyclingparks Nordamerikas mit einer Fläche von 37.000 Quadratmetern bekannt. In der Anlage sollen sowohl Blei-Säure- als auch Lithium-Ionen-Batterien recycelt werden.

Der Batterierecyclingpark in Texas (der genaue Standort wird in der ACE-Presseaussendung nicht genannt) wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 die erste Betriebsphase aufnehmen und mit dem Recycling von Blei-Säure-Batterien unter Verwendung der firmeneigenen Technologie beginnen, gefolgt von einer Anlage für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in der Nähe. ACE geht davon aus, dass die Anlage bei voller Auslastung bis zum Jahr 2025 jährlich bis zu 100.000 Tonnen gebrauchte Blei-Säure-Batterien und 20.000 Tonnen gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien verarbeiten und recyceln kann.

Anders als beim üblichen Schmelzverfahren erfolgt bei ACE die Aufbereitung von Blei- und Lithium-Ionen-Batterien vollständig elektrisch und angeblich emissionsfrei. Das eingesetzte Verfahren ermögliche eine höhere Ausbeute an Batteriematerial bei gleichzeitig sichereren Arbeitsbedingungen. ACE prüft auch die Möglichkeit, die meisten wichtigen Aktivitäten des Werks mit Solarenergie zu betreiben, um die Scope-2-Emissionen des Werks zu reduzieren.

Quelle: ACE Green Recycling Inc.