Wieland übernimmt Totall Metal Recycling in den USA

Die Wieland-Werke AG in Ulm/Deutschland hat das Unternehmen Totall Metal Recycling mit Sitz in Granite City, Illinois übernommen. Die Transaktion wurde per 29. April 2022 vollzogen.

Totall Metall Recycling wurde 1993 gegründet und verarbeitet derzeit rund 100.000 Tonnen Schrott pro Jahr. Dazu zählen Kupferschrott, Elektronikschrott, Blei, Zinn, Zink, Aluminium, Nickel, Kobalt, Titan sowie weitere Rest- und Wertstoffe. Das Unternehmen ergänzt die nordamerikanischen Aktivitäten von Wieland – wie es heißt – „perfekt“, da es in unmittelbarer Nähe zur Wieland-Gießerei in East Alton, Illinois sowie zum künftigen Recyclingzentrum in Shelbyville, Kentucky liegt, welches 2023 in Betrieb gehen wird.

Erwin Mayr, CEO Wieland: „Durch die Integration des erfahrenen Teams und des Partnernetzwerks von Totall Metal Recycling erweitern wir unsere Recyclingfähigkeiten und beschleunigen die Umsetzung unserer Nachhaltigkeits- und Recyclingstrategie, insbesondere im Hinblick auf technische Expertise im Bereich der Materialverarbeitung. Ich freue mich, dass uns das Führungsteam in bisheriger Besetzung erhalten bleibt und die erfolgreiche Entwicklung von Totall Metal Recycling und Wielands Recycling-Pläne weiter vorantreibt. Darüber hinaus unterstreicht diese Akquisition einmal mehr das Bestreben von Wieland, in Nordamerika weiter zu investieren und zu wachsen.“

Quelle: Wieland-Werke AG