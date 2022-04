Liebherr präsentiert neue App: MyAssistant for Earthmoving

Die App stellt alle relevanten Informationen rund um Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen digital zur Verfügung. Gebündelt in einer mobilen Anwendung, vereint die App zahlreiche Funktionen, welche vor allem Maschinenbediener einen großen Mehrwert bieten wird.

Die neue MyAssistant for Earthmoving App stellt im ersten Release kontextbezogene Daten aus unterschiedlichen Datenbanken rund um die Maschinenbedienung und -wartung einfach, schnell und intelligent zur Verfügung.

Liebherr hat mit der MyAssistant for Earthmoving eine neue App entwickelt, welche Maschinenbediener bei ihrer täglichen Arbeit mit Baumaschinen große Unterstützung bieten wird. Die mobile Anwendung ist für Mobilbagger, Materialumschlagmaschinen und Radlader der Generation 6.0 und höher sowie für Raupenbagger, Planier- und Laderaupen, Teleskoplader und Rohrleger ab der Generation 8.0 verfügbar. Die mobile Anwendung kann ab sofort kostenfrei über den Apple App Store sowie den Google Play Store heruntergeladen werden.

Kompakt auf dem Smartphone: Umfassende Informationen zur Maschinenbedienung und -wartung

Nach erfolgreicher Authentifizierung über das MyLiebherr Portal steht dem User der volle Funktionsumfang zur Verfügung: Nach dem Login werden dem User alle Liebherr Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen des Fuhrparks seines Unternehmens bei MyLiebherr über ein Dropdown Menü bereitgestellt. Anhand der Modellbezeichnung sowie der Seriennummer erfolgt die entsprechende Maschinenauswahl. Die im Anschluss in der Applikation aufgeführten Menükacheln „Bediensymbol scannen“, „Betriebsanleitungen“, „Ersatzteilkatalog“ sowie „Videos und Tutorials“ beziehen sich ausschließlich auf die vom User ausgewählte Maschine.

Mit der Funktion „Bediensymbol scannen“ können unbekannte Symbole auf Bedienpanels, Tastaturen und Schaltern sowie der Bedienfolie in der Fahrerkabine identifiziert werden. Der User kann einfach, schnell und unkompliziert mit der Kamera seines Smartphones das entsprechende Symbol einscannen. Nach erfolgreichem Abgleich mit der Symboldatenbank werden dem User die in den Kontext passenden Lösungsvorschläge mit entsprechenden Links zur Liebherr-Betriebsanleitung angezeigt. Durch die schnelle Analyse des Symbols spart der Maschinenbediener nicht nur wertvolle Zeit.

Gleichzeitig führt dies dazu, dass infolge der entsprechenden Anzeige zur Bezeichnung und Beschreibung bisher unbekannter oder neuer Symbole diese durch den Maschinenbediener besser in den Kontext eingeordnet werden können und hierdurch die Sicherheit im täglichen Baustellenbetrieb gesteigert wird. Maschinenbediener, deren Unternehmen über einen großen Maschinenpark verfügen und häufige Maschinenwechsel stattfinden, sowie Berufseinsteiger oder Maschinenbediener mit wenig Erfahrung profitieren besonders von dieser Funktion.

Darüber hinaus steht dem User über die App die gesamte Liebherr-Betriebsanleitung digital zur Verfügung. Weiterhin können benötigte Ersatzteile in der gleichnamigen Menükachel ausgewählt und in den Warenkorb gelegt werden. Je nach hinterlegter Berechtigungsstufe in MyLiebherr kann anschließend eine entsprechende Bestellung ausgelöst werden. Spannende Videos sowie Tutorials geben weiterführende Informationen rund um die Bedienung und Wartung des ausgewählten Maschinentyps.

Quelle: Liebherr-International Deutschland GmbH