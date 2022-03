Tire Cologne 2022: AZUR präsentiert nachhaltiges Altreifenrecycling

Vom 24. bis 26. Mai 2022 ist die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) auf der Reifenmesse The Tire Cologne. In einer Meeting-Lounge auf dem „Sustainability Boulevard“ der Messe stellt das Netzwerk neue Wege und Lösungen für einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Kreislauf für Reifen vor.

Auf der diesjährigen Reifenmesse The Tire Cologne 2022 bietet das AZuR-Netzwerk vom 24. bis 26. Mai 2022 einen einzigartigen Treffpunkt für die Reifenbranche. Die Meeting-Lounge von AZuR befindet sich in Halle BOUL an Stand B-001 des „Boulevard of Sustainability“ – dem zentralen Messeboulevard. Die Partner von AZuR informieren über neue Verwertungsmethoden für Altreifen und zeigen, wie ein zirkulärer Reifenkreislauf wertvolle Ressourcen schonen kann. Auf der international führenden Reifenmesse in Köln werden derzeit rund 300 Unternehmen aus mehr als 30 Ländern erwartet. Die Messe richtet sich an Reifenhersteller, Reifenfachhandel, Werkstattausrüster, Kfz-Servicedienstleister, Recyclingspezialisten, Runderneuerer und alle Unternehmen, die dem Reifen- und Kfz-Segment verbunden sind.

AZuR steht seit 2020 für eine verantwortungsvolle und umweltbewusste Altreifenverwertung. Zu Beginn vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert, wird das Netzwerk heute unter der Schirmherrschaft des Wirtschaftsverbands der deutschen Kautschukindustrie (wdk) eigenfinanziert fortgeführt. Aktuell gehören 46 Partner aus ganz Europa zu AZuR – Unternehmen, Verbände und Forschungseinrichtungen – und das Netzwerk wächst ständig weiter.

Circular Economy stärken

Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Die Messe dient dem AZuR-Netzwerk als Plattform, um den Reifenkreislauf ins Zentrum zu rücken und die Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Reifenbranche zu verdeutlichen. AZuR versteht sich als wichtiger Impulsgeber, der aufklärt und für das Reifenrecycling sensibilisiert. Nahezu jeder nutzt Reifen, egal in welcher Form. Ob Auto-, Bus-, Fahrrad-, Nutzfahrzeug- oder Landmaschinenreifen: Fast alle dieser Reifen können sinnvoll und nachhaltig verwertet werden. AZuR setzt sich dafür ein, Altreifenrecycling bekannter zu machen und branchenübergreifend neue Lösungen für eine nachhaltige Altreifenentsorgung zu finden.

Quelle: AZuR-Netzwerk/CGW GmbH