Das „So ein Schrott“-Hörspiel von Plan E für die kleinen Helfer der Erde

Kindgerechte Hörspiel-Unterhaltung und eine spannende Geschichte zum Thema E-Schrott, die mit einem kaputten Akku-Schrauber startet, gibt es ab sofort von Plan E und Fuchs & Schaf. Kostenlos auf allen bekannten Streaming-Plattformen.

Die korrekte Entsorgung von Elektro-Altgeräten ist entscheidender Bestandteil einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft und wichtig für Umwelt sowie Gesundheit. Über dieses Thema informiert die stiftung elektro-altgeräte register mit ihrer Aufklärungsmarke Plan E seit 2019 die Bevölkerung. Ab sofort klärt Plan E auch die kleinen Helferinnen und Helfer der Erde mit einem Hörspiel über E-Schrott im Recyclingkreislauf auf. Bei dem Abenteuer „So ein Schrott“ mit Fuchs & Schaf geht es um einen kaputten Akku-Schrauber und die wilde Reise zum Wertstoffhof. Den Kindern wird mit dem Hörspiel unterhaltsam, spannend und altersgerecht der richtige Umgang mit alten, nicht mehr benötigten oder kaputten Elektrogeräten nahegebracht, wobei der Weg zum Wertstoffhof nur eine von vielen Möglichkeiten ist.

Was funktioniert noch und kann weitergenutzt werden? Was ist wirklich kaputt? Und was passiert mit dem ganzen entsorgten Elektro-Schrott? All diese Fragen aus dem Bereich Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft werden in der Folge „So ein Schrott“ beantwortet. Damit eignet sich die Geschichte wunderbar für den Einsatz in der Vorschule oder den ersten Jahren in der Grundschule (für Kinder von 5-11 Jahren). Dazu sagt Alexander Goldberg, Vorstand der stiftung ear: „Was Fuchs & Schaf mit ihrem alten CD-Spieler machen und warum man seinen Elektroschrott nicht in der alten Scheune lagern sollte, erfährt Ihr Kind ab sofort in der Folge „So ein Schrott“. Ihre Kinder werden mit Spannung zuhören und unser Hörspiel schafft damit auch Begeisterung bei den Kleinsten, für ein schwieriges und komplexes Thema, wie die korrekte Entsorgung von Elektro-Altgeräten funktioniert.“

Link zum Hörspiel und Trailer zur Folge auf YouTube.

Quelle: stiftung ear