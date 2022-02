4. Virtuelle Recyclingmesse eREC vom 10. bis 15. Oktober 2022

Zum 4. Mal findet im Herbst 2022 die eREC (die digitale Messe für die Recyclingbranche) statt.

Die vergangenen drei eREC-Events haben bestätigt, dass das virtuelle Format krisenfest stattfinden kann. Zeit und Kosten werden eingespart (keine Buchung von Räumlichkeiten, kein Reisemanagement, keine Unterbringung und Verpflegung). Aufwändige Aufbauten und Organisation gehören der Vergangenheit an. Mit einem digitalen Event werden nicht nur Emissionen für Reisen reduziert, sondern auch eine Senkung des CO2-Ausstoßes in den Bereichen Produktion und Aufbau von Ausstellungsflächen, Verpflegung, Unterbringung, Transport und Müllentsorgung erreicht.

Dass Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigte schon die letzte Messe mit den entsprechenden Fachvorträgen. Inzwischen ist die eREC ein ausgereiftes und bewährtes Konzept, das Planungssicherheit gewährleistet.

Gehostet wird das digitale Messesystem in Deutschland und ist 100% DSGVO-konform. Das Event lebt auch nach der Veranstaltung weiter. Da alle Vorträge aufgezeichnet werden und im Nachgang auf der eREC-Webseite zur Verfügung stehen, dienen sie als zusätzliches Marketing-Tool für die beteiligten Unternehmen.

Das Format hat unbegrenzt viele Besucher. Jede Person mit einer Internetverbindung kann am Event teilnehmen. Ob im Büro, Zuhause oder von unterwegs: Aussteller, Referenten und Teilnehmer können sich über die digitale Vernetzung einfach und schnell kennenlernen. Die persönliche Hürde der interaktiven Kontaktaufnahme ist somit erfahrungsgemäß deutlich kleiner. Personen, die in einem großen Plenum niemals öffentlich eine Frage gestellt hätten, beteiligen sich hier aktiv am Geschehen und nehmen direkt Kontakt zu den Ausstellern auf.

Digitale Messen wie die eREC werden langfristig und zukunftsweisend eine gute Möglichkeit des Zusammenkommens und des Zusammenarbeitens von Menschen sein.

Präsentieren auch Sie Ihre Leistungen und Lösungen attraktiv, informativ und interaktiv und erfahren Sie in Echtzeit, wer sich gerade für welches Ihrer Angebote interessiert. Eine selektive Auswahl an Sponsoren und Verbänden werden auch die eREC 2022 wieder begleiten.

Ab sofort können sich wieder Aussteller und Besucher für die eREC anmelden.

www.erec.info

Quelle: MSV GmbH