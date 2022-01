Stahlverpackungen: APEAL startet Verbraucherkampagne

APEAL – der Verband der europäischen Hersteller von Verpackungsstahl hat eine Kampagne gestartet, um einem breiten Publikum die Vorzüge von Stahlverpackungen zu vermitteln.

Der Verband arbeitet bereits seit Jahrzehnten eng mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammen, um sicherzustellen, dass Stahl als leistungsfähiges, nachhaltiges, sicheres und ressourceneffizientes Verpackungsmaterial verstanden und geschätzt wird. Jetzt hat APEAL ein Informationspaket herausgegeben, das Interessenvertretern und Social-Media-Influencern helfen soll, den Verbrauchern die Vorteile von Stahlverpackungen zu vermitteln.

Alexis Van Maercke, Generalsekretär von APEAL, erklärt: „Dieses Paket wird Akteure in der gesamten Wertschöpfungskette unterstützen, die aktiv mit Verbrauchern über Verpackungen, Lebensmittelabfälle und Recycling sprechen wollen. Es enthält nützliche Daten und Fakten sowie eine Reihe von Kommunikationsmaterialien, die kostenlos verwendet werden können. Die Kampagne ist Teil der Arbeit von APEAL zur Unterstützung von Partnerorganisationen, Interessengruppen und Einzelpersonen, die sich dafür einsetzen, dass Verbraucher korrekte und fundierte Entscheidungen über Verpackungen treffen können. So können diese eine aktivere Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigen, kreislauforientierten Wirtschaft übernehmen.“

Das umfassende Informationspaket wurde so konzipiert, dass es für einen breiten Personenkreis zugänglich ist und effektiv genutzt werden kann. Es behandelt Themen wie Recycling, Lebensmittel- und Verpackungsabfälle sowie die wichtige Rolle, die Stahlverpackungen beim Haltbarmachen von Lebensmitteln spielen.

Van Maercke fügt hinzu: „Die Weißblechdose ist ein sicheres und effektives Verpackungsmaterial zur Konservierung von Lebensmitteln und lebenswichtigen Nährstoffen wie Vitaminen und Fettsäuren in hochwertigen Nahrungsmitteln des täglichen Bedarfs. Lebensmittelabfälle stellen eine der größten Herausforderungen dar, denen sich die Gesellschaft in den kommenden Jahren stellen muss. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dass wir das Bewusstsein für die entscheidende Rolle von Stahlverpackungen schärfen, die in jeder Phase der Lieferkette und im Haushalt zur Abfallvermeidung beitragen. Des Weiteren muss daran erinnert werden, dass Verpackungsstahl ein Vorzeige-Material der Kreislaufwirtschaft ist, da es einfach und wirtschaftlich per Magnet aus jedem Abfallstrom zurückgewonnen und ohne Qualitätsverluste endlos oft recycelt werden kann.“

Die Kampagne wurde in Deutschland gestartet und soll in den kommenden Monaten auf ganz Europa ausgedehnt werden.

Quelle: APEAL