Gütertransport auf Brandenburgs Wasserstraßen zurückgegangen

Auf den Binnenwasserstraßen des Landes Brandenburg wurden in den ersten drei Quartalen 2021 insgesamt 1,62 Millionen Tonnen Güter befördert.

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist das gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Rückgang um mehr als 336.000 Tonnen beziehungsweise 17,2 Prozent.

Der Rückgang geht maßgeblich auf die Güterabteilungen „Erze, Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse“ (minus 167.968 Tonnen bzw. minus 64,2 Prozent), „Sekundärrohstoffe, Abfälle“ (minus 172.454 Tonnen bzw. minus 23,4 Prozent) sowie „Sonstige Mineralölerzeugnisse“ (minus 70.699 Tonnen bzw. minus 32,5 Prozent) zurück. Eine Zunahme gab es nur in der Güterabteilung „Landwirtschaftliche und verwandte Erzeugnisse“ (plus 93 250 Tonnen bzw. plus 24,2 Prozent).

Schiffsflaggen

Von Januar bis September 2021 fuhren gut zwei Drittel (67,0 Prozent) der 3.477 gezählten beladenen Schiffe mit und ohne eigenen Antrieb unter deutscher Flagge und 27,2 Prozent unter polnischer Flagge.

Containerumschlag

Container wurden bei der Güterbeförderung in der Brandenburger Binnenschifffahrt in den ersten drei Quartalen 2021 nicht umgeschlagen.

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg