Recycling von papierbasierten Verpackungen in Deutschland

Hans Werner Brocke hat mehr als 25 Jahre Erfahrungen in der Verpackungs- und Konsumgüterindustrie. Seine Verantwortlichkeit als Geschäftsführer der DS Smith Recycling Deutschland GmbH liegt in der Versorgung der DS Smith Papierfabriken in Zentraleuropa mit dem immer knapper werdenden Rohstoff Altpapier.

Darüber hinaus liefert DS Smith Recycling bei einer großen Anzahl an fremden Papierfabriken in der Region Benelux, DACH, Polen, Tschechien und der Slowakei den Rohstoff für die Herstellung von Wellpappenrohpapieren und anderen Papiersorten. In verschiedenen Organisationen auf nationaler und europäischer Ebene ist HWB aktiv, um die Themen Qualität und Verfügbarkeit von Altpapier voranzubringen.

DS Smith: https://www.dssmith.com/de/packaging

Das Webinar wurde im Rahmen der eREC aufgenommen, erfahren Sie hier mehr über die virtuelle Recyclingmesse: https://erec.info/