Forschungsprojekt zur Wiedergewinnung von Hochleistungsdämmstoffen

Hochwertige Hartschäume werden als Dämm- beziehungsweise Isoliermaterial in Kühlschränken und in der Bauindustrie verwendet. Der Einsatz dieses Dämmmaterials aus Polyurethan (PU) wirkt sich zwar positiv auf die Treibhausgasemission im Bausektor sowie bei Heizung und Kühlung aus, aber zeigt sich am Ende seines Lebenszyklus hinsichtlich Wiedergewinnung bzw. Entsorgung als Problemstoff.

Das Recycling dieser Materialien ist äußerst schwierig, denn Polyurethan ist ein Duroplast und kann anders als Thermoplaste (PET, PP, usw.) nicht werkstofflich recycelt werden. Der einzige Entsorgungsweg ist derzeit die Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen oder die Mitverbrennung in der Zementindustrie.

Mit dem europäischen Green-Deal Projekt Circular Foam soll eine nachhaltige Lösung für PU-Hartschäume gefunden werden. Sie sollen ressourcenschonend wieder in Rohmaterial für die PU-Produktion verwandelt werden. Darüber hinaus soll ein nachhaltiges Kreislaufsystem geschaffen werden: Logistik- und Abfallsammelsysteme, Demontagemöglichkeiten sowie intelligente Sortierlösungen zur Erkennung und Wiedergewinnung der unterschiedlichen Polyurethanstoffe werden erarbeitet, um diese dann dem chemischen Recycling zuzuführen.

Zu diesem von der EU geförderten Leuchtturmprojekt haben sich 22 Partner aus neun Ländern sowie aus Industrie, Forschung und den unterschiedlichsten Bereichen der Wissenschaft und Gesellschaft zusammengeschlossen.

Redwave ist Technologiepartner für Lösungen zur Erkennung, Sortierung und Wiedergewinnung der Materialien und stellt langjähriges Know-how nicht nur als Sortiermaschinenhersteller, sondern auch als Anlagenbauer zur Verfügung. Innerhalb von vier Jahren soll gemeinsam ein vollständiger Wertschöpfungs-Kettenkreislauf für Polyurethan-Hartschäume aufgebaut werden. Eine europaweite Einführung dieses Systems ab 2040 könnte dazu beitragen, jährlich eine Million Tonnen Abfall, 2,9 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und 150 Millionen Euro an Verbrennungskosten einzusparen.

Das gesamte Projektvolumen beträgt 19 Millionen Euro. Das Projekt wurde im Rahmen der Green Deal-Ausschreibung von der Europäischen Kommission ausgewählt und über das EU-Förderprogramm Horizon 2020 mit knapp 16 Millionen Euro gefördert. *Förder ID: 10103685.

Quelle: Redwave