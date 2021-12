Lindners Urraco 75DK ist Teil der weltgrößten WtE-Anlage in Dubai

Bei dem Schweizer Clean-Tech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova, seinem Joint-Venture-Partner, der BESIX Group, und der Stadtverwaltung von Dubai ist die Schredder-Auswahl für die in Warsan, Dubai, entstehende Waste-to-Energy-Anlage auf einen Zerkleinerer des Recycling-Pioniers Lindner gefallen. Es handelt sich bei der entstehenden Energiegewinnungsanlage um die derzeit größte weltweit.

Ganz im Zeichen von Dubais Nachhaltigkeitsstrategie möchte die Stadtverwaltung die Menge der auf Deponien entsorgten Siedlungsabfälle minimieren und investiert daher in Anlagen für erneuerbare Energien. Die neue WtE-Anlage in Warsan wird die weltweit größte ihrer Art sein und täglich 5.555 Tonnen nicht recycelbare Siedlungsabfälle aus dem Großraum Dubai verwerten, wobei jährlich 1.825 Millionen Tonnen in erneuerbare Energie umgewandelt werden. Der erzeugte Strom wird als Grundlaststrom in das lokale Netz eingespeist werden und rund 120.000 Haushalte versorgen.

Lindner zeigt sich erfreut, Teil eines solch nachhaltigen und qualitätsorientierten Projektes sein zu dürfen. Die Urraco 75DK überzeugte Hitachi Zosen Inova einerseits durch das Erfüllen der hohen Qualitätsanforderungen, andererseits durch das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus sprachen die vielen positiven Erfahrungsberichte für Lindner.

Über den Urraco 75DK

Kompaktheit in stärkster Form: Robust konstruiert zerkleinert der Lindner Urraco 75DK mit seinem 1500 mm langen Zwei-Wellen-Schnittsystem auch schwierige Materialien. Dank des extrem widerstandsfähigen geschweißten Schnittsystems kann eine Vielzahl an Inputmaterialien geschreddert werden. Vorkonfigurierte Programme ermöglichen die perfekte Anpassung an das zu zerkleinernde Material. Die automatische Störstofferkennung sorgt für ein sicheres Erkennen von nicht zerkleinerbaren Fremdstoffen. Optional kann der mobile Schredder mit einem FE-Metallabscheider, einer Staubniederschlagung, einem Feuerlöschsystem für den Maschinenraum sowie einer Wellen-Verschleißpanzerung ausgestattet werden.

Quelle: Lindner-Recyclingtech GmbH