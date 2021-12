Der neue Dohle Schweißextruder ExOn C3 – kompakt, leicht, vielseitig

Die Schweißextruder der Marke Dohle haben Zuwachs bekommen. Mit einer Bandbreite an innovativen Details setzt sich der ExOn C3 an die Spitze des Sortiments an Schweißextrudern, die seit Jahrzehnten in der Fügetechnik einen hohen Stellenwert einnehmen.

Das neue Modell weist eine ganze Reihe von Vorteilen auf, die für Anwender sofort augenfällig ein Sprung in die neue Generation markiert. Das reicht von der äußerst kompakten Bauform, die eingehaust alle Komponenten wie aus einem Guss wirken lassen, dem deutlich geringeren Gewicht von nur 7,3 Kilogramm gegenüber dem Vorgänger und hört bei der Output-Range, die werkstoffabhängig zwischen 1-3,3 Kilogramm pro Stunde angesiedelt ist, noch nicht auf.

Leistungskraft, die Anwender überzeugt

Die kompakte Bauform und das relativ geringe Gewicht ergeben einen Bedienungskomfort, der das Handling deutlich leichter und einfacher macht. Intuitiv erklärt sich das Gerätedesign wie von selbst und wirkt für den Nutzer sofort vertraut. Hinzu kommt im Rahmen des umfangreichen Zubehörprogramms ein Führungswagen, mit dem das bisher reine Handgerät zu einem geführten Gerät wird. Eine 4-Punkt-Auflage, drei Laufräder und der Schweißschuh im Nahtbereich sorgen für eine enorme Erleichterung beim Führen des ExOn C3.

Die Belastung für Anwender wird dadurch merkbar reduziert, die Kraft des Schweißers ist nicht mehr ausschlaggebend für die Dauer der Fügevorgänge, die jetzt mit höherer Präzision zu erbringen sind. Die gesundheitsfreundliche Auslegung schafft somit eine deutliche Arbeitserleichterung. Diesem Vorteil addiert sich die geringe Betriebslaustärke von nur 75dB hinzu. Mit einer hohen Vorwärmeleistung ist zudem ein schnellerer und gleichmäßigerer Start des Fügevorgangs gegeben. Auch ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit je nach zu verarbeitendem Werkstoff von PE über PVC bis hin zu ECTFE als hoch einzustufen. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass das neue Modell in der 3kg/h-Outputklasse als Standard die Bandbreite in der Ausbringung je nach Werkstoff von 1 bis 3,3 Kilogramm abdeckt, ein Wechsel zu einem weiteren, passenden Gerät je nach Breite der Fugennaht ist nicht mehr erforderlich. Nach Aussagen des Herstellers bedeutet diese Innovation eine Alleinstellung am Markt.

Details, die sich in der Praxis bewähren

Neben der herausgehobenen ergonomischen Handhabung ergänzt eine adaptive Arbeitsleuchte ein optimiertes Arbeiten während des Fügens. Je nach vorgesehenem Einsatz ist die Leuchte an mehreren Stellen am Gerät anzubringen, was das Fügen erleichtert und für die Flexibilität der neuen Generation spricht. Das Zubehör deckt mit seiner Multifix 360 Grad- Schweißschuheinstellung sowie dem Standard-Schweißschuhprogramm ExOn 2-8 alle wichtigen Einsatzfelder ab.

Eine gute Nachricht ist, dass das Zubehör der bisherigen Dohle-Extruder weiter zu verwenden ist. Diese Aufwärtskompatibilität ist als sehr anwenderfreundlich anzusehen. Es ist aufgrund der innovativen Auslegung des neuen Dohle Schweißextruders ExOn C3 deshalb nicht zu viel gesagt, dass die Fügetechnik in Industrie, Behälterbau, Rohrleitungsbau oder Schwimmbadbau hiermit eine neue Dimension erreicht. Zu beziehen ist der neue ExOn C3 über die Herz GmbH.

Quelle: Herz GmbH, Kunststoff- & Wärmetechnologie (Pressekontakt: Bucher Communications Ratingen)