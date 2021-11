Schiffbauunternehmen vereinfacht seine Entsorgungsprozesse

Die Unternehmensgruppe MV Werften nutzt für ihr Abfallmanagement und die Steuerung der Recyclingprozesse jetzt die digitale Plattform des Hamburger Clean-Tech-Unternehmens Resourcify.

Mit der Software wird das Schiffbauunternehmen seine Entsorgungsabläufe stark vereinfachen und effizienter gestalten: So sollen das Abfallaufkommen reduziert, Reststoffe besser sortiert und die Potentiale für die Verwertung von Abfällen genutzt werden.

MV Werften betreibt in Wismar, Rostock und Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern drei der größten und modernsten Werften Europas und baut dort Luxus-Expeditionsschiffe und moderne und sichere Kreuzfahrtschiffe. Ziel des Unternehmens ist es, in der Fertigung die Ressourceneffizienz zu optimieren und damit nachhaltiger zu wirtschaften, unter anderem durch ein verbessertes Recycling.

„Auch die Schiffbauindustrie steht vor der großen Aufgabe, ihre Produktionsabläufe nachhaltiger zu gestalten“, sagt Gary Lewis, CEO von Resourcify. „Unsere innovative Plattform hilft den Unternehmen dabei, ihr Abfallmanagement stark zu vereinfachen und gleichzeitig ihre Recyclingquoten zu verbessern. Denn wir machen die Entsorgungsabläufe vollständig transparent – Abfallmanager erkennen dadurch schnell, wo sie Kosten einsparen oder Abfälle in Wertstoffe verwandeln können.“

Effizient, einfach, übersichtlich

Bei MV Werften fallen gefährliche und nicht gefährliche Abfälle an: Kunststoffe, Bauschutt, Holz, Papier/Pappe/Karton, Metalle, Farbe, Öl, Strahlmittel und Bioabfälle. Seit Einführung der Software von Resourcify wurden fast 300 Tonnen Abfälle und hunderte Aufträge von drei Standorten über die digitale Abfallmanagement- und Recycling-Lösung abgewickelt.

Rico Venzmer, Qualitäts- und Abfallmanager bei MV Werften, kann mit der Plattform von Resourcify ganz allein das Entsorgungsmanagement steuern. Effizienz, einfache Bedienung, und Übersichtlichkeit stehen deshalb auch für ihn im Vordergrund: „Die Transparenz bei der Auftragsbearbeitung spart uns viel Zeit und Aufwand, zudem erhalten wir eine aktuelle Übersicht von Mengen und Kosten. Auch den Anfall von Leercontainern konnten wir minimieren.“

Mit der digitalen Plattform von Resourcify zielt MV Werften auf mehr Effizienz bei der Entsorgung und die Einsparung von Ressourcen. Kosteneinsparungen und eine verbesserte Nachhaltigkeitsbilanz können das Unternehmen dabei gleichzeitig wettbewerbsfähiger machen. Deshalb werden auch in der Schiffbaubranche Software-Lösungen für die Automatisierung des Abfall- und Wertstoffmanagements immer wichtiger. Denn damit können nicht nur neue Gesetze und Vorgaben zum Recycling, wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz, umgesetzt werden – digitale Lösungen helfen zudem, Aufwand und Kosten der Unternehmen zu reduzieren.

Quelle: Resourcify GmbH