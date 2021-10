UNTHA – Der Zerkleinerungsspezialist für besonders harte Fälle

UNTHA shredding technology entwickelt und produziert maßgeschneiderte und zuverlässige Zerkleinerungssysteme. Im Kunststoffbereich präsentiert sich UNTHA klar als der Spezialist für kundenspezifische Lösungen und besonders schwierige Anwendungen. Auf der Fakuma 2021 von 12. bis 16. Oktober zeigt UNTHA Deutschland die vielfältigen Lösungen des Premiumherstellers in der Zerkleinerungstechnik.

Kunststoffprodukte sind aus keinem Lebensbereich wegzudenken. Die Fakuma 2021 als internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung setzt dieses Mal die digitale Transformation der kunststoffverarbeitenden Industrie und den Wandel von der linearen zur Kreislaufwirtschaft ganz oben auf ihre Themenliste. Ressourcenschonung und nachhaltige Verwertung steht auch für UNTHA im Fokus, stellt der Hersteller doch für unzählige Anwendungen in den Bereichen Recycling, Müll- und Restholzaufbereitung perfekte Zerkleinerungslösungen her. Dadurch werden wertvolle Rohstoffressourcen geschont, große Abfallmengen beseitigt und kostbare Energien zurückgewonnen – darin spiegelt sich auch das Verständnis des Unternehmens und sein Beitrag zum nachhaltigen Schutz der Umwelt wider. Im Bereich Kunststoff geht UNTHA einen eigenen Weg: Mit unterschiedlichen Schneidsystemen und Sonderlösungen rücken die Zerkleinerungsmaschinen des Herstellers den besonderen Spezialfällen zu Leibe.

Unterschiedliche Schneidsysteme, individuelle Sonderlösungen

Die UNTHA Kunststoffzerkleinerer wurden speziell für die Aufbereitung von Kunststoffen entwickelt. Sie eignen sich für die Verarbeitung vieler Kunststoffarten wie Folien, Klumpen, Profile, Fasern, Bänder, PET-Flaschen, Schaumstoffe, Post Consumer Abfälle, Produktionsabfälle etc.

Egal ob Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere, durch das Angebot an verschiedenen Schneidsystemen, Rotordurchmessern, Rotorformen oder Messergrößen kann die Maschine individuell und maßgeschneidert an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. „Geht nicht, gibt’s nicht“ lautet das Motto des Zerkleinerungsspezialisten. Besonders da, wo standardisierte Zerkleinerungssysteme an ihre Grenzen stoßen, kommen die robusten, zuverlässigen und unter harten Einsatzbedingungen erprobten UNTHA 4-Wellen-Zerkleinerer zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Störstoffen und ein sehr breites Anwendungsspektrum aus.

„Unsere Kunden schätzen unsere individuellen Lösungen. Sie kommen mit schwer zu verarbeitenden Materialien zu uns und können sich sicher sein, ein maßgeschneidertes Lösungskonzept für ihre spezifische Anwendung zu erhalten“ erklärt Alex Hofmann, Vertriebsleiter der UNTHA Deutschland GmbH. Auf der Fakuma ist das Unternehmen in Halle 6, Stand A6-6404, zu finden.

Quelle: UNTHA shredding technology