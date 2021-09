Fakuma 2021: Kunststoff-Recyclinglösungen von Herbold Meckesheim

Der Maschinen- und Anlagenbauer aus Meckesheim stellt auf der Fakuma neben seiner breiten Maschinenpalette vor allem praxiserprobte Verfahrenslösungen für die Aufbereitung von Kunststoffabfällen vor.

Wenn es um schwierige Zerkleinerungs-Anwendungen geht und leistungsstarke Maschinen gebraucht werden: Herbold Meckesheim hat die passende Lösung. Die Schneidmühlen des Herstellers vermahlen alle Kunststoffabfälle. Der Schlüssel für die Effizienz der Maschinen ist neben dem der Schneidgeometrie – dem echten Doppelschrägschnitt –, das Rotorkonzept und die Bauweise der Schneidmühlen. Die Vielzahl an Rotorgeometrien ist ganz auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten. Auch die vollständige Verschleißauskleidung der Gehäuse und die austauschbaren Verschleißteile spezieller Rotoren sind bis ins Detail durchdacht und machen die Maschinen langlebig und wartungsfreundlich.

Waschtechnologie

Die Nachfrage nach leistungsstarken und effizienten Anlagen ist derzeit sehr hoch, die Projekte werden mit Investitionsvolumen von bis zwölf Millionen Euro immer größer und hohe Endproduktqualitäten stehen im Vordergrund. Der Einsatz von Hydrozyklonen in der Trenntechnik und die Heißwäsche, die seit vielen Jahren Bestandteil der Herbold Anlagenlösungen sind, setzen sich immer mehr durch und bilden die Eckpfeiler der Herbold Technologie. So konnte Herbold sein Geschäft in den letzten zwei Jahren fast verdoppeln.

Insbesondere für folgende Aufgabenstellungen bietet Herbold praxiserprobte Lösungen:

Post-Industrial- und Post-Consumer-Folien

Post-Consumer-Hartkunststoffe

PET-Flaschen

PET-Trays

Big-Bags und andere Monofilamente

Getränkekarton und Pulper-Reststoffe

Die Heißwäsche von Folien ist mittlerweile in einer Vielzahl von Aufträgen zu einem festen Bestandteil geworden, um die gewünschten hohen Qualitäten aus post-consumer Materialien zu erzielen. Auch im PET Bereich ist die Anlagentechnik weiter auf Effizienz und Produktausbringen getrimmt. So hat Herbold auch effiziente Lösungen für PET-Trays – und für diesen spröden Materialstrom aufgrund schonender Behandlung nur geringe Feinkornverluste. Auch als Voraufbereitungsstufe für das Chemische Recycling kommt die Herbold-Technik zum Einsatz. Sowohl Trockenreinigungslösungen, Waschanlagen als auch die Agglomeratoren des Herstellers konfektionieren das Inputmaterial für die chemische Verfahrenslösung.

„Wir setzen auf kompetente ganzheitliche Beratung unserer Kunden“, erläutert Achim Ebel, Bereichsleiter Waschanlagen. „Eine Waschanlage von der Stange gibt es bei uns nicht – es ist ein individueller Prozess, gemeinsam mit dem Kunden die den jeweiligen Anforderungen entsprechende Lösung zu konzipieren.“

Herbold Meckesheim auf der Fakuma – Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung vom 12. bis 16. Oktober 2021: Halle A6, Stand A6-6312.

Quelle: Herbold Meckesheim GmbH