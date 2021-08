Shaun Montgomery wird neuer CSO von xelectrix Power

Die xelectrix Power GmbH freut sich bekannt zu geben, dass Herr Shaun Montgomery zum 1. September 2021 als CSO/Chief Sales Officer die Verantwortung für die weltweiten Vertriebs- und Marketingaktivitäten übernimmt.

Nach mehr als zwei Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Global Business Development Manager übernimmt Shaun Montgomery die leitende Position von Gründer und Gesellschafter Dominik Hartl, der in das Berater Team des Unternehmens wechselt.

Dominik Hartl: „Shaun wird das xelectrix Sales und Marketing Team mit seinen aktuell über 52 offiziellen Händlern in eine spannende Zukunft einer Energiewelt im Wandel führen. Seine internationale Expertise in verschiedenen führenden Vertriebspositionen, insbesondere in der Baumaschinenindustrie, kombiniert mit seiner klaren Vision, das starke Wachstumspotenzial für xelectrix Produkte mit dem Ziel der weltweiten Marktführerschaft umzusetzen, machen ihn zum perfekten Nachfolger für diese Position!“

Quelle: xelectrix Power GmbH