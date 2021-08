Awigo Biomasse GmbH verantwortet nun die Verwertung der regionalen Bioabfälle

Stadt und Landkreis Osnabrück über PPP-Gesellschaft zukünftig näher dran.

Neuerdings verantwortet die Awigo Biomasse GmbH die Kompostierung und Vergärung der rund 36.000 Tonnen Bioabfälle aus Stadt und Landkreis Osnabrück. In der neu gegründeten Tochtergesellschaft teilen sich die Geschäftsanteile gemäß einer Public-private-Partnership (PPP) auf Stadt und Landkreis Osnabrück einerseits (51 Prozent über die gemeinsame Gesellschaft ENOS Entsorgung Osnabrücker Land GmbH) die Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück (K.R.O., 49 Prozent) andererseits auf.

Der Dienstleistungsvertrag zur Verwertung der Bioabfälle aus Stadt und Landkreis Osnabrück musste aufgrund geltender Rechtsvorgaben europaweit neu ausgeschrieben werden. Anders als in den Jahren zuvor, rückten Stadt und Landkreis von einer konventionellen Auftragsvergabe im Sinne eines klassischen Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses ab und schrieben stattdessen zugunsten des angestrebten PPP-Modells 49 Prozent der Gesellschaftsanteile an einer neu zu gründenden Verwertungsgesellschaft aus.

Die Gründe dafür erläutert AWIGO-Geschäftsführer Christian Niehaves wie folgt: „In einer PPP-Gesellschaft wie der Awigo Biomasse verschaffen wir uns als Auftraggeber im Sinne unserer Kundinnen und Kunden durchaus Vorteile., So sichern wir uns in erster Linie direkteren Einfluss auf die Dienstleistungsqualität sowie die Kosten. In den letzten Jahren haben wir gute Erfahrungen mit der Bündelung von kommunalem und privatem Knowhow in einer gemeinsamen Gesellschaft gemacht. Diese Erfahrungen wollen wir jetzt auf die Bioabfallbehandlung ausweiten.“

Stadt und Landkreis Osnabrück sind über ihre gemeinsame Gesellschaft ENOS Entsorgung Osnabrücker Land GmbH an der Awigo Biomasse GmbH beteiligt. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Unternehmen der AWIGO GmbH (75,1 Prozent der ENOS-Anteile, als 100-prozentiges Tochterunternehmen des Landkreises) und der Osnabrücker Kommunalservice GmbH (OKS) (24,9 Prozent der ENOS-Anteile, als 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Osnabrück). Diese Gesellschaft wurde im Jahr 2018 gegründet, um die gemeinsame Verwertung von Abfällen besser zu koordinieren.

Quelle: AWIGO