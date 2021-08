HWH Machines GmbH wird Arjes-Vertriebs-partner für Bayern und GUS-Staaten

Mit der HWH Machines GmbH wächst das Arjes- Händlernetz und setzt auf ein weiteres starkes Team für den Vertrieb im In- und Ausland.

Die HWH Machines GmbH ist der Experte für Baumaschinen und bietet am Markt eine große Vielfalt an maßgeschneiderten Maschinen und Technologien für den Umschlag von Materialien und Gütern aller Art. Die Erfolgsgeschichte ist untrennbar mit der Person des Gründers Juri Heidt verbunden. Die Grundsätze des in Kasachstan geborenen Unternehmers prägen bis heute das Handeln und die Struktur der gesamten Firmengruppe. Als ehemaliger Mechaniker bei der Firma Terex Fuchs konnte er bereits zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich sammeln, bevor er 2011 sein eigenes Unternehmen gründete. Vorrangiges Ziel war es, die ehemaligen GUS-Staaten mit deutschen Standards zu bedienen und die hochwertige Technik seiner Branche auf dem osteuropäischen Markt zu etablieren.

Heute hat die HWH Machines GmbH neben dem Hauptsitz in Deutschland drei weitere Standorte in Kasachstan, Russland und der Ukraine und kann auf rund 40 Mitarbeiter zählen. Durch die Erweiterung ihrer Produktpalette mit den Zweiwellenzerkleinerern von ARJES setzt das Unternehmen auf ein größeres Marktvolumen und somit auf noch mehr zufriedene Kunden. Rainer Maria-Kugler, Gesamtvertriebsleiter der HWH Machines GmbH, ist ab sofort für den Verkauf von Arjes-Zerkleinerern in Bayern verantwortlich. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Vertrieb, unter anderem bei Hydrema, Terex Fuchs und Kiesel, bringt er das notwendige Know-how für eine erfolgreiche Partnerschaft mit.

Für die osteuropäischen Länder Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Kasachstan, Russland, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan ist Juri Heidt der offizielle Ansprechpartner für die Arjes-Produktpalette, und möchte somit auch an seiner persönlichen Zielsetzung weiter festhalten. „Die Kooperation mit Arjes wird von unserer Seite aus mit großer Freude betrachtet. Im persönlichen Gespräch wurden unsere Erwartungen und Möglichkeiten bestärkt und durch zusätzliche Sympathie auf beiden Seiten bestätigt. Wir blicken einer tollen Partnerschaft entgegen und haben bereits große Pläne für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im In- und Ausland mit der Marke ARJES“, sagt Rainer-Maria Kugler (Gesamtvertriebsleiter HWH Machines GmbH).

Quelle: Arjes GmbH