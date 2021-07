Staffelübergabe bei Freesen & Partner GmbH in Uedem

Tochter Ines Freesen übernimmt Anteile des Firmengründers Karlheinz Freesen.

Seit 25 Jahren sucht und findet die Freesen & Partner GmbH mit Sitz im niederrheinischen Uedem Fach- und Führungskräfte für die Kreislaufwirtschaft, manchmal als „Retter in der Not“ bei schwierigen Vakanzen. Nun hat Firmengründer Karlheinz Freesen, der zuvor selbst in leitender Funktion in der Entsorgung tätig war, die Firmenanteile vollständig an seine Tochter übergeben.

Dr. Ines Freesen ist bereits seit 1999 im Unternehmen und seit 2006 Alleingeschäftsführerin. Zu den Aufraggebern von Freesen & Partner gehören alle großen Namen der Branche, zahlreiche mittelständische und kommunale Unternehmen aus der gesamten Republik und dem angrenzenden Ausland. Die von Freesen & Partner erfolgreich besetzten Positionen reichen von der Disposition bis zur Vorstandsetage. Karlheinz Freesen wird dem Team auch weiterhin bei besonderen Projekten beratend zur Seite stehen.

Quelle: Freesen & Partner GmbH