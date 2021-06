Neue Mindeststandards für recyclinggerechte Verpackungen

Die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) hat den Entwurf des Mindeststandards zur Bemessung des recyclinggerechten Designs von Verpackungen – Ausgabe 2021 gemäß § 21 VerpackG abgestimmt mit dem Umweltbundesamt weiterentwickelt.

Der Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit systembeteiligungspflichtiger Verpackungen wurde erstmalig am 1. September 2019 veröffentlicht. Die vorliegende Konsultationsfassung repräsentiert eine inhaltliche Fortentwicklung der Ausgabe 2020 und wird mit Veröffentlichung am 1. September dieses Jahres zur Ausgabe 2021. Am 8. Juni 2021 ist das Konsultationsverfahren der beteiligten Kreise gestartet, es endet am 16. Juli 2021.

Weitere Informationen über das Konsultationsverfahren zum „Mindeststandard zur Bemessung des recyclinggerechten Designs von Verpackungen“ (Ausgabe 2021) sind hier zu finden.

Quelle: ZSVR