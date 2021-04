EA Elektro-Automatik: Lösungen für das Batterierecycling

Um der rapide wachsenden Nachfrage im Elektrofahrzeug-Markt nachzukommen, hat EA Elektro-Automatik eine Reihe von Produkten für das gesamte Spektrum des Batterierecyclings entwickelt: vom Prüfen und Laden von Batterien über Second-Life-Konzepte bis zum finalen Recycling.

Die E-Mobilität boomt. Doch mit zunehmender Betriebsdauer lassen die eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus in ihrer Wirkung nach und müssen im Fahrzeug ersetzt werden. Die alten Akkus beginnen anschließend ein Second-Life oder werden final recycelt.

Dafür müssen ihre Restkapazitäten geprüft oder die Akkus vollständig entladen werden – mit Geräten von EA Elektro-Automatik (EA). Die bidirektionale Stromversorgung EA-PSB 10000 und die regenerative elektronische Last EA-ELR 10000 bereiten die nachhaltige Verwendung der ausrangierten Akkus optimal vor – mit 96 Prozent Wirkungsgrad bei der Netzrückspeisung der aufgenommenen Spannung.

Second-Life-Einsatz für Akkus

Reicht die Speicherkapazität der Batteriesysteme für den Einsatz in E-Fahrzeugen nicht mehr aus, können durchaus noch Restkapazitäten für einen Second-Life-Einsatz zur Verfügung stehen. Die Lithium-Ionen-Akkus eignen sich dann beispielsweise als Energiespeicher für Solarstrom oder Windenergie. Mit der bidirektionalen Stromversorgung EA-PSB 10000 werden die Akkus auf ihre Restkapazität geprüft, indem sie auf fast 100 Prozent geladen und danach wieder entladen werden.

Dabei bietet die bidirektionalen Stromversorgung EA-PSB 10000 entscheidende Vorteile: Sie verfügt mit 30 kW auf 4 HE über die derzeit höchste Leistungsdichte im Markt. Im Rack sind bis zu 1,92 MW möglich, wodurch auch Massentests problemlos möglich sind. Zudem kann EA-PSB 10000 nahtlos zwischen dem Betrieb als Quelle und Senke wechseln, was eine zusätzliche Zeitersparnis bietet. Das echte Autoranging der Geräte garantiert dabei die maximal mögliche Ladung und restlose Entladung der Akkus durch die hohen Lastströme auch bei Spannungen unter 2 Volt. Dank der Netzrückspeisung der aufgenommenen Spannung mit 96 Prozent Wirkungsgrad arbeitet EA-PSB 10000 zudem höchst kosteneffizient.

Sicherheit und Effizienz beim vollständigen Entladen der Batterien

Ab einer gewissen Betriebsdauer können Batterien nur noch final recycelt werden. Dafür werden sie in ihre Einzelteile zerlegt, die weiter genutzt werden können. Dieser Prozess ist nicht ungefährlich. Um einem Entflammen vorzubeugen, müssen die Lithium-Ionen-Akkus und Lithium-Ionen-Polymer-Akkus vollständig entladen werden. Das gelingt mit der regenerativen elektronischen Last EA-ELR 10000 – der zurzeit effizientesten verfügbaren Technologie.

Nachhaltige Netzrückspeisung der Restenergie

Die EA-ELR 10000-Geräte verfügen mit 30 kW auf 4 HE wie die EA-PSB 10000-Serie über die höchste Leistungsdichte im Markt und erzielen im Rack bis zu 1,92 MW. Anwender können hiermit große Mengen Restladung in kurzer Zeit aus Batterien entnehmen und mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent zurück ins Stromnetz speisen. So senkt die Netzrückspeisung die Betriebskosten und schont die Umwelt, auch durch die geringere Wärmeentwicklung, die teure externe Kühlsysteme in der Regel überflüssig macht. Optional ist EA-ELR 10000 in einem geschlossenen Gehäusedesign mit einer Wasserkühlung von 90 Prozent Effizienz verfügbar.

Bediensoftware EA Power Control Software

Die Bediensoftware EA Power Control mit anwenderfreundlicher Oberfläche erlaubt die komfortable und präzise Steuerung von EA-Produkten per Windows PC. Dadurch können Anwender DC-Stromversorgungen und elektronischen Lasten bequem per Fernsteuerung bedienen. Mit der optionalen Multi Control lassen sich zudem die Einstellungen von bis zu 20 EA-Geräten gleichzeitig verwalten – ein hocheffizientes Verfahren vor allem bei Massentests und -entladungen.

Über EA Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik produziert seit 1974 programmierbare DC-Stromversorgungen und elektronische Lasten nach dem neuesten Stand der Technik und ist in Europa die führende Marke für bidirektionale Stromversorgungen und regenerative Lasten. Die von EA angebotenen Autoranging-Stromversorgungen sind branchenführend, was die Flexibilität der Ausgangsleistung, die Leistungsdichte und den Wirkungsgrad betrifft.

Im Jahr 2018 eröffnete EA eine Niederlassung im kalifornischen San Diego, um seine qualitativ hochwertigen Stromversorgungen und Lasten auch auf dem nordamerikanischen Markt anbieten zu können und lokale Vertriebs- und Support-Leistungen zu offerieren.

