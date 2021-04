AZuR-Netzwerk veranstaltet Workshop zum Thema Devulkanisation

Am 22. April 2021 um 10 Uhr. Die Devulkanisation könnte ein weiterer wichtiger Baustein in der Verwertung von Altreifen werden.

Die Reihe der vergangenen AZuR-Workshops zu den Themen „stoffliche Verwertung“, „Runderneuerung“, „thermische Verwertung“, „Pyrolyse“, „kyrogene Vermahlung“ und „Diskussion über Machbarkeitsstudie“ wird von Dr. Wilma Dierkes (Universität Twente) und Wim Migchels (Kargro Recycling) weiter ergänzt.

Die Devulkanisation ist ein Verfahren, bei dem mittels thermischer, mechanischer und chemischer Energie die elementare Struktur von vernetztem Gummi aufgebrochen wird. Wie der Name sagt, ist es die Rückführung der Vulkanisation – das Devulkanisat ist verarbeitbar wie eine neue Gummimischung. Es kann als aktiver Bestandteil in eine neue Mischung eingemischt oder direkt wieder vulkanisiert werden. Anwendungsziel ist in neuen Produkten einschließlich Reifen. Durch immer besser gewordene Verfahrensweisen in jüngster Vergangenheit kann die Devulkanisation sich zu einer weiteren wichtigen Verwertungskapazität beim Recycling bewähren. Im Workshop sollen der Stand der Forschung und praktische Herausforderungen beleuchtet und diskutiert werden.

Zur Anmeldung

Zum Hintergrund: Zusammen mit den Partnern sucht das AZuR-Netzwerk ständig nach neuen Möglichkeiten und Ideen, Altreifen bestenfalls zu 100 Prozent dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Darunter sind die veranstalteten Workshops bestens geeignet, Wissen unter den Akteuren zu teilen und gemeinsame Synergien optimal auszuschöpfen. Um die über 600.000 Tonnen in Deutschland pro Jahr anfallenden Altreifen wiederzuverwerten, sollen alle Stoffströme und Möglichkeiten zum Tragen kommen.

Quelle: AZuR, das Innovationsforum Altreifen-Recycling