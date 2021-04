Verpackungsgesetz-Novelle: Reclay Group geht mit Webinaren in die zweite Runde

Mit ihrer Webinar-Reihe zur Novellierung des Verpackungsgesetzes, welche am 20. Januar 2021 von der Bundesregierung beschlossen wurde, gab die Unternehmensgruppe bereits in diesem Monat umfangreiche Einblicke in kommende Gesetzesänderungen. Aufgrund der hohen Nachfrage und des durchweg positiven Feedbacks stehen nun zwei weitere Termine fest, die die eklatanten Neuerungen, die voraussichtlich größtenteils ab dem 3. Juli 2021 in Kraft treten werden, in den Mittelpunkt rücken.

Referent Dr. Fritz Flanderka, fachlich ausgewiesener Experte und unter anderem Verfasser eines Standardkommentars zum Verpackungsgesetz, gibt in den umfangreichen Webinaren einen Überblick über alle Änderungen und zeigt, wie Unternehmen auch weiterhin gesetzeskonform handeln können, um Bußgeld- und Haftungsrisiken zu vermeiden.

„Mit der Teilnahme an unserem Webinar bieten wir unseren Kunden und anderen Marktteilnehmern die Gelegenheit, sich schnell und vollständig über die gesetzlichen Änderungen zu informieren. Damit entfällt für die Teilnehmer die Anforderung, sich mühsam durch Gesetzestexte und Verordnungen zu kämpfen. Zudem haben wir das Webinar so gestaltet, dass es ausschließlich die relevanten Themen für die Hersteller und Vertreiber behandelt“, erläutert Sabrina Goebel, Leitung des Consulting-Teams der Reclay Group, das Konzept.

Termine im April: 13. und 21. April 2021, 10.30 bis 12.00 Uhr

Webinar-Inhalte

Erweiterte Registrierungspflichten für alle Hersteller

Registrierungspflicht für Letztvertreiber von Serviceverpackungen

Mindestrezyklatanteil für Einwegkunststoffgetränkeflaschen

Neue Nachweis- und Dokumentationspflichten für Transport- und gewerbliche Verpackungen

Ausweitung der Pfandpflicht

Pflicht zum Angebot von Mehrwegalternativen für Einwegkunststoffverpackungen

Einwegkunststoffkennzeichnungspflicht

Die Gebühren für die Teilnahme an einem Live Webinar betragen 145,00 Euro. Interessierte können sich hier für eines der Live Webinare der Reclay Group anmelden.

Quelle: Reclay Group