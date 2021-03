Renault Trucks produziert den ersten elektrischen Baustellen-Lkw für Noblet

Renault Trucks und die Noblet-Gruppe meistern eine wichtige Etappe auf dem Weg in Richtung emissionsfreier Nutzfahrzeuge. Der Lkw-Hersteller wird dem auf Vermietung spezialisierten Unternehmen einen mit Kippmulde und Kran ausgestatteten 26-Tonner des Modells D Wide Z.E. 6×2 mit gelenkter Hinterradachse liefern. Das vollelektrische Fahrzeug ist mit vier Batteriepaketen à 66 kWh ausgestattet.

Dank seines geringen Lärmpegels und dem emissionsfreien Fahren ist der Renault Trucks D Wide Z.E. ideal für die Zufahrt zu Baustellen, insbesondere in der Stadt oder am Stadtrand geeignet. Auf den Baustellen können Arbeitsschritte mit Kränen oder Kippmulden, die ein Abschalten des Motors nicht erlauben nun ohne CO2-Ausstoß und ohne Lärm ausgeführt werden. Die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter und die Lebensqualität der Anwohner werden dadurch deutlich verbessert. Die Nutzung eines elektrischen Lkw auf der Baustelle ermöglicht außerdem ein weiteres Problem der Nutzung abseits der Straße – das Aufwirbeln von Staub – ohne vertikale Abgasanlage zu lösen.

Ideal für den Einsatz in der Stadt

Bei der Zufahrt zu Baustellen erfüllen die Z.E. Fahrzeuge von Renault Trucks die ökologischen Anforderungen der städtischen Gebiete und Umweltzonen. Es ist genau diese „Null-Emission bei Nutzfahrzeugen“, die Noblet, ein Vermietungsunternehmen für Baumaschinen und -fahrzeuge, anstrebt und darin auch schon gewisse Wettbewerbsvorteile sieht: „Einige Kunden, einige Städte der Ile de France sind bereit, für gewisse Baustellen mehr zu bezahlen, wenn sie dafür CO2-reduzierte und vor allem leise Ausrüstung erhalten. Darüber hinaus profitieren wir in Frankreich von der zusätzlichen Abschreibung, die etwas mehr als zehn Prozent des Kaufpreises ausmacht“, erklärt Noblet-Präsident Laurent Galle.

Die Wahl der Noblet-Gruppe fiel auf einen D Wide Z.E. mit vier Akkus à 66 kWh, die per AC-Ladung (Typ 2) in weniger als zehn Stunden an einer 22 kW-Steckdose aufgeladen werden können oder in weniger als zwei Stunden an einer DC-Schnellladevorrichtung (CCS). Das Fahrzeug, das auf der Ile de France eingesetzt wird, kann ganz einfach in der Nähe des Einsatzortes oder an Pariser Ladestationen, die für Nutzfahrzeuge angepasst wurden, aufgeladen werden. Eine Teilaufladung von einer Stunde (AC / 22 kW) ermöglicht dem Fahrzeug 15 bis 20 Kilometer Reichweite, was Strom zur idealen Technologie für den Einsatz in der Stadt macht.

Quelle: Renault Trucks