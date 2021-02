Geschäftsfelder-Ausbau: LIG beteiligt sich an Recuperma Service GmbH

Die LIG GmbH setzt ihr strategisches Wachstum weiter fort: Die zu Ferdinand Doppstadt gehörende Unternehmensgruppe ist seit Februar mehrheitlich an der Recuperma Service GmbH beteiligt. Für die LIG markiert die Investition den Markteintritt in das Geschäftsfeld Metall. Ziel ist es, die Kompetenzen und das globale Servicegeschäft der Recuperma Service GmbH unter dem Dach der Velberter Unternehmensgruppe optimal zu bündeln.

Die LIG umfasst zahlreiche Unternehmen und Marken aus den Bereichen Recycling, Mineral & Rohstoffe sowie Bioenergie. Mit der Beteiligung an der Recuperma Service GmbH weiten die Velberter ihre Kompetenzen auf das Geschäftsfeld Metall aus. Ferdinand Doppstadt ist davon überzeugt, dass die LIG mit den Service-Experten aus Castrop-Rauxel einen starken Partner an ihrer Seite gewonnen hat: „Dank der langjährigen Erfahrung von Recuperma in den Bereichen Service und Recycling können wir unsere strategischen Ziele im Geschäftsfeld Metall sehr fokussiert und konsequent umsetzen. Davon profitiert nicht nur die gesamte Unternehmensgruppe, sondern auch für unsere Kunden ergeben sich zahlreiche Vorteile.“

Professioneller Service aus einer Hand

Zum Kerngeschäft von Recuperma gehören Reparaturen, Wartungen und Revisionen von Recyclingmaschinen, darunter Schrottscheren sowie -pressen und auch Zerkleinerer. Marco Lerchner, geschäftsführender Gesellschafter des Service-Spezialisten, sieht die Beteiligung als große Chance: „Teil der LIG zu sein, eröffnet uns neue Entwicklungsperspektiven, die wir als Einzelunternehmen nicht stemmen können. Wir freuen uns darauf, unsere Service-Strategie im Verbund der LIG bei unseren Bestandskunden und Neukunden umsetzen zu können.“

Auf das Kundengeschäft von Recuperma hat die Beteiligung keine unmittelbaren Auswirkungen. Alle Serviceleistungen und Ersatzteile können weiterhin über das Unternehmen bezogen werden. Zudem hat die LIG zugesagt, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Quelle: Doppstadt Unternehmensgruppe