Papier, Karton und Tissue im Lebensmittelkontakt: Neue rechtliche Entwicklungen, Produkte und analytische Anforderungen

Am 3.und 4. März 2021 findet wieder die etablierte PTS Fachtagung „Paper & Board for Food Contact“ statt – diesmal mit zwei Neuerungen. Zum einen wird die Konferenzsprache Englisch sein und zum anderen wird die Veranstaltung als Online-Event angeboten.

Diese Veränderungen bieten den Teilnehmenden ein innovatives Programm, vielfältige Themen und Beiträge von internationalen Fachexperten. Die anerkannten Referenten aus Wissenschaft, Behörden und Wirtschaft sorgen für Updates und Impulse in folgenden Themen-Bereichen:

Aktuelle rechtliche Entwicklungen in Europa, Deutschland und Dänemark

GMP-Leitfaden und Halal-Produktion von Papier und Karton

Entwicklungen zu Titandioxid

Inhaltsstoffe wie BPS in Thermopapieren oder Perfluoralkylsubstanzen (PFAS) in P&B

Analytische Ergebnisse zur Freisetzung von Substanzen (PFAS, BPA/BPS, Pergafast201; Aluminium, Chlorpropanole)

Optimierung von Verpackungen durch softwarebasierte Vorhersage der Lagerfähigkeit

Experten-Diskussionen und Austausch

In der Kombination von englischer Konferenzsprache und Online-Event richtet sich die Veranstaltung an ein internationales Teilnehmerfeld sowie an R&D, Produktionsleitung, QM-Verantwortliche, Einkauf, Vertriebsmitarbeitende und Prozessingenieure, für die die aktuellen Entwicklungen bei Lebensmittelkontaktmaterialien relevant sind.

Weitere Informationen und Anmeldung

Quelle: Papiertechnische Stiftung (PTS)