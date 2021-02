Fachveranstaltung: INGEDE-Symposium 2021 am 2. März, online

Ecolabels, Verfügbarkeit und Qualität von Altpapier, Rezyklierbarkeit – das sind die Themen.

Die Corona-Krise hat auch die Papierindustrie getroffen. Aber die Branche blickt nach vorne: Das nächste wichtige Thema ist die Umwelt. Wie können Druckerzeugnisse so umweltfreundlich sein wie möglich, wie können sie so effizient wie möglich recycelt werden? Vertreter des Umweltbundesamtes und der EU-Kommission zeigen auf, wie man bestmögliche Umweltverträglichkeit – und damit einen Blauen Engel oder das EU-Umweltzeichen – erreichen kann. Denn das Interesse an grüner Selbstdarstellung steigt – und damit auch der Markt für intransparente private Alternativen. Auch Verpackungen sind ein Thema: Ulrich Leberle von der CEPI stellt eine europäische Recyclingmethode vor, Susanne Haase präsentiert die Allianz 4evergreen.

Vieles ist nicht mehr gedruckt worden, beispielsweise Werbung für geschlossene Geschäfte; dadurch ändern sich die Verfügbarkeit und die Zusammensetzung des Altpapiers aus Haushalten und Unternehmen. Ein Block des Symposiums befasst sich mit der Sortierung und der Qualität von Recyclingpapier – und wirft einen Blick in die Zukunft der automatisierten Erkennung verschiedener Papierarten in einer Sortieranlage.

Was kann ein Drucker tun, um nachhaltig zu sein? Christian Aumüller erläutert in einem Impulsvortrag seine Strategie. Es folgen Vorträge von Intergraf zu Trends bei Druckerzeugnissen, über Mineralöle in Druckfarben und Forschung zu UV-Farben, abschließend geht es um die „besten Freunde“: Papier und Klebstoff.

Das aktuelle Programm (Änderungen vorbehalten) ist auf der Webseite zu finden, bitte hier anmelden für vier Sessions, vollgepackt mit aktuellen Informationen! Das INGEDE-Symposium ist die einzige internationale Veranstaltung, die alle Aspekte des Papierrecyclings abdeckt – von Druckfarben über Sammlung und Sortierung bis hin zu Umweltzeichen und zur Deinking-Technologie.

Quelle: INGEDE