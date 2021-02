Für ökologische Verpackungen – Klebstoffe aus natürlicher Weizenstärke

Die Marke C&D Corrugating & Paper der Crespel & Deiters Group ist spezialisiert auf Klebstoffkonzepte aus natürlicher Weizenstärke. Diese tragen dazu bei, dass Wellpappenverpackungen vielfach recycelbar sind, verbessern die Qualität der Pappe und erhöhen zusätzlich die Produktivität der Anlage.

Durch ihre Eigenschaften können die Klebstoffe zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft beitragen und fördern die Erfüllung der gesetzlichen Recyclingquoten. Wellpappe ist ein Naturprodukt, und besteht heute schon aus bis zu 79 Prozent recyceltem Papier. Das Zusammenkleben von glatten und gewellten Papierbahnen führt zu einer stabilen Festigkeit. Hierfür braucht die Wellpappenindustrie besondere Kleber, die hohe Anforderungen an Umweltfreundlichkeit, Recyclingfähigkeit und Effizienz erfüllen. Durch ihre optimale Zusammensetzung wird während der Wellpappenverarbeitung mit Hochleistungsklebstoffen von C&D Corrugating & Paper weniger Kleber verbraucht bei effizienterer Leistungsfähigkeit der Anlage. Das sorgt für optimierten Energieeinsatz und weniger Ausschuss.

Nahezu vollständige Verwertung

Der Rohstoff Weizen ist nachhaltig – von der Aussaat bis zur Verarbeitung. In der Wachstumsphase bindet Weizen große Mengen an CO2. Neben geringen Transportemissionen punktet er auch mit seiner Vielseitigkeit. Durch Kuppelproduktion, also der Herstellung unterschiedlicher Produkte aus einem Ausgangsstoff, kann der Weizen mit einer Ausbeute von 99 Prozent nahezu vollständig verwertet werden. Crespel & Deiters verarbeitet 100 Prozent europäischen Weizen, wovon mindestens 75 Prozent aus Deutschland stammen. Der regionale, nachwachsende Rohstoff liefert Stärken als Basis für Klebstoffe und pflanzliche Proteine für die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie.

ustav Deiters, geschäftsführender Gesellschafter der Crespel & Deiters Group, fasst zusammen: „Umweltfreundliche Verpackungslösungen wie Wellpappe und Papier können in vielen Bereichen eine gute Alternative zu Plastikverpackungen sein. Um unsere Erde und ihre Ressourcen zu schützen, muss daher auch der Status quo von Industrieprozessen immer wieder infrage gestellt werden. Das EU-Verpackungsgesetz gibt uns eine deutliche Richtung vor, denn bis 2022 müssen 90 Prozent aller Papierverpackungen wiederverwertet werden. Crespel & Deiters hat sich darauf spezialisiert, aus dem Rohstoff Weizen hochfunktionelle Lösungen anzubieten, die unsere Kunden unterstützen, diesen Weg zu gehen. Unsere innovativen Klebstoffkonzepte aus natürlichem Weizen ermöglichen ökologische Verpackungslösungen und leisten einen essenziellen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.“

Quelle: Crespel & Deiters Group (für den Inhalt verantwortlich)