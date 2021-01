Sympatex kooperiert mit dem eBay Upcycling Store powered by Vaude

Als ökologische Alternative unter den textilen Funktionsspezialisten unterstützt Sympatex ab sofort die nachhaltige Initiative von eBay und Vaude mit qualitativ hochwertigen Funktionsmaterialien. Der gesamte Verkaufserlös kommt der gemeinnützigen Organisation Save the Children e.V. zu Gute.

Der eBay Upcycling Store powered by Vaude bekommt mit dem neuen Sympatex Upcycling Store nun wertvollen Zuwachs. Ab sofort können Näh- und Bastelbegeisterte auf dem beliebten Online-Marktplatz zusätzlich zu den hochwertigen Materialresten aus der Vaude-Manufaktur auch nachhaltige Sympatex Funktionsmaterialien ersteigern. Wetterfeste Taschen, Geldbeutel oder sogar Schutzhüllen für Gartenmöbel – der Fantasie sind den DIY-Fans keine Grenzen gesetzt.

Interessierte Käuferinnen und Käufer haben die Möglichkeit, vorbereitete Pakete mit verschiedenen Sympatex Funktionsstoffen in diversen Farbgruppen zu ersteigern. Die Materialien stammen aus hochwertiger und qualitativ einwandfreier Restware der Produktion. Der von eBay und Vaude initiierte Upcycling Store wurde im März 2020 im Sinne der Ressourcenschonung und werterhaltenden Wiederverwertung von überschüssigen Stoffen ins Leben gerufen und erfreut sich großer Beliebtheit. Sämtliche Einnahmen werden der gemeinnützigen Organisation Save the Children e.V. gespendet.

Die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft von Sympatex und Vaude wird mit dem Store um eine weitere Säule ergänzt. Vaude setzt im Funktionsbereich schon seit vielen Jahrzehnten auf die klimaneutrale, PTFE- und PFC-freie sowie 100 Prozent recycelbare Sympatex Membran. Die ganzheitliche Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette, umweltfreundliche Produktinnovationen sowie insbesondere die Zielsetzung der zügigen Schließung des Textilkreislaufs verbindet die beiden Textilunternehmen seit vielen Jahrzehnten.

„Im übertragenen Sinne zeigt der eBay Upcycling Store powered by Vaude wunderbar, worauf es beim Thema Nachhaltigkeit in der Textilindustrie ankommt: Wir brauchen kreative Lösungen, Mut neue Ideen zu entwickeln, um die Ecke zu denken und Neues auszuprobieren“, erklärt Carina Dietrich, Business Development Manager bei Sympatex Technologies. „Noch entstehen bei jeder Produktion Reste. Da wir unsere ökologische Verantwortung über die Produktion beziehungsweise den Verkauf hinaussehen, arbeitet Sympatex mittel- und langfristig an innovativen Design2Recycle-Strategien zur Schließung des Textilkreislaufs. Mit dem eBay Upcycling Store powered by Vaude können wir schon jetzt dem kreativen Konsumenten aufzeigen, wie einfach es sein kann, aus vermeintlicher Ausschussware wieder neuwertige Produkte herzustellen. Nachhaltigkeit kann also durchaus Spaß machen“, ergänzt Dietrich.

Antje von Dewitz, CEO Vaude: „Sympatex ist seit Jahrzehnten ein guter Partner von uns, mit dem wir viele innovative Ideen umgesetzt haben. Es freut uns, dass wir nun auch hochwertige, wasserdichte Laminatstoffe in unserem Upcycling-Store anbieten können und damit einen Beitrag zur Ressourcenschonung ermöglichen. Funktionale Textilherstellung ist sehr aufwendig, daher sollten wir keinen Meter Stoff unnötig verschwenden. Ich bin mir sicher, dass unsere Kunden sehr kreative Ideen für neue Anwendungen haben werden. Re-Think, Re-Cycle, Up-Cycle!“

„Gestartet ist eBay 1995 als Marktplatz für den Weiterverkauf von Produkten. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind fester Bestandteil unserer Unternehmens-DNA“, sagt Heiko Johannisson, Head of Sports bei eBay in Deutschland. „Was unseren Marktplatz auszeichnet, ist die riesige Auswahl, die für jedes Budget das Richtige bietet – in jeder Ausführung, ob brandneu, neuwertig, gebraucht oder superselten. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit zunehmend ein entscheidender Faktor für Kaufentscheidungen geworden ist. Wir freuen uns daher sehr, unser Engagement für ressourcenschonendes Einkaufen durch die Zusammenarbeit mit Sympatex und VAUDE weiter zu stärken.“

Quelle: Sympatex Technologies GmbH