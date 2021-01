Retourenmanagement: BuyBay gewinnt BIG Innovation Award

Der BIG Innovation Award der Business Intelligence Group zeichnet jedes Jahr Personen und Unternehmen für innovative Lösungen aus, die unser Leben und unseren Alltag nachhaltig beeinflussen.

Die internationalen Bewerbungen werden von einer Fachjury aus Geschäftsführern und Führungskräften bewertet. BuyBay wurde für seine Lösungen im Bereich Retourenmanagement ausgezeichnet, die Waren wieder in den Konsumkreislauf zurückführen und damit nicht nur Händler unterstützen, sondern auch Abfallprodukte reduzieren und Ressourcen einsparen.

Die Problematik

Heutzutage können Verbraucher ihre bestellten Produkte problemlos zurückgeben. Das ist zwar ein großer Vorteil für die Konsumenten, bringt jedoch auch erhebliche Herausforderungen für Online- und Einzelhändler mit sich. Die Kosten für die Retouren-Bearbeitung sind hoch, da ein solches Produkt an ein Distributionszentrum zurückgeschickt werden muss, wo es überprüft und idealerweise – falls erforderlich – aufbereitet, repariert und neu verpackt werden muss. Im Anschluss müssen dann auch noch ein neuer Käufer sowie gegebenenfalls ein neuer Verkaufskanal gefunden werden. Dieser Vorgang ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch kompliziert und teuer. Ob und wie ein Produkt daher eine zweite Chance erhält und wieder in den Verkaufskreislauf zurückgeführt wird, ist also nicht garantiert.

BuyBay’s Beitrag

BuyBay setzt sich für eine nachhaltige Wirtschaft ein und schenkt Retouren ein „zweites Leben“. Das Technologieunternehmen aus den Niederlanden hilft Herstellern und Händlern dabei, ihre Retouren neuen Besitzern zu verkaufen. Durch die Kombination der von BuyBay entwickelten Software und intelligenten Preisalgorithmen mit logistischen Prozessen und Einträgen auf unterschiedlichen Marktplätzen kann BuyBay all diese wertvollen Produkte zum besten Preis an passende Käufer weiterverkaufen. So erhalten Hersteller eine faire Bezahlung für ihre wertvollen Produkte, und Verbraucher freuen sich über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für oft nahezu neuwertige Ware.

Indem BuyBay retournierten Produkten ein neues Zuhause gibt, trägt es zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei. Andernfalls werden zurückgegebene Produkte zu oft von Händlern, Distributoren und Markenunternehmen weggeworfen, vernichtet oder als Kiloware über lange Transportwege außerhalb der EU abverkauft.

Arie Kuiper, CEO von BuyBay: „Wir freuen uns, dass das Interesse an einer nachhaltigen Verarbeitung von Retouren zunimmt. Die Auszeichnung mit dem BIG Innovation Award sehen wir als eine große Anerkennung unserer Vision und täglichen Arbeit. Mit unserem Team von mehr als 250 Mitarbeitern arbeiten wir täglich daran, eine nachhaltigere Wirtschaft ohne Verschwendung mitzugestalten.“

Maria Jimenez, Leiterin der Business Intelligence Group: „Die globale Gesellschaft ist mehr denn je auf Innovationen angewiesen, um die Menschheit voranzubringen und unser Leben produktiver, gesünder und komfortabler zu gestalten. Wir freuen uns sehr, BuyBay auszeichnen zu können. Das Unternehmen gehört zu den Organisationen, die diese Zielsetzung erfolgreich angehen und damit zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen.“

Quelle: BuyBay