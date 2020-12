Joint Venture: ECOTEC Fleet GmbH für Gebraucht- & Mietfahrzeuge gegründet

Ab dem 01.01.2021 firmiert die FAUN Services GmbH künftig als ECOTEC Fleet GmbH. Die neue Gesellschaft ist ein Joint Venture zwischen den Fahrzeugherstellern FAUN und ZOELLER. Als Geschäftsführer wird Malte Sonnenburg fungieren.

Die ECOTEC Fleet GmbH wird die Vermarktung der Fahrzeugpalette der Marken FAUN und ZOELLER in den Bereichen Miete, Finanzierung und Gebrauchtfahrzeuge übernehmen. Hauptsitz der Gesellschaft wird Osterholz-Scharmbeck. „Die Kunden kennen seit 15 Jahren die Leistungen der FAUN Services GmbH. Mit der Erweiterung des Fuhrparks um die ZOELLER–Produkte, können wir den Kunden von FAUN und ZOELLER zukünftig noch passgenauere Lösungen bieten.“ erläutert Sonnenburg den Zusammenschluss. Die Leistungen umfassen flexible Vertrags- und Laufzeitmodelle, Mietangebote von einem Tag bis 96 Monate, attraktive Leasingangebote oder auch Mietkauf direkt vom Hersteller. Der Vorteil, die Kunden können auf einen jungen und vielseitigen Fuhrpark zugreifen und werden über die gesamte Laufzeit von festen Ansprechpartnern betreut. Zudem können auch Werkstatttermine optimal kombiniert werden. Die ECOTEC Fleet beschäftigt sieben Mitarbeiter und in den deutschlandweit 13 Service-Niederlassungen von ZOELLER und FAUN können die Kunden die Mietgeschäfte aus erster Hand abwickeln.

FAUN und ZOELLER sind Unternehmen der KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der international tätigen KIRCHHOFF Gruppe aus Iserlohn. Die beiden Fahrzeughersteller sind Europas führende Anbieter für Nutzfahrzeuge, Entsorgungstechnik sowie Lifter-Systeme. Zur KIRCHHOFF Ecotec gehören auch die internationalen Marken FARID, HIDRO-MAK und Superior-Pak. Weltweit beschäftigt KIRCHHOFF Ecotec an die 6.000 Mitarbeitende in 23 Werken in 15 Ländern. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2019 mit 13.500 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik.

Quelle: FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG