Roto-Teleskoplader: Bobcat präsentiert neue Generation

Anknüpfend an die Next-is-Now-Philosophie des Unternehmens kündigt Bobcat eine weitere bedeutende Neuentwicklung auf dem Markt der Teleskoplader an. In Kooperation mit dem Unternehmen Magni TH aus Italien wird eine erweiterte Modellreihe an Roto-Teleskoplader der neuen Generation auf die Märkte in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika) sowie in Russland und den GUS-Ländern eingeführt.

Das neue Sortiment umfasst zehn Stage-V-konforme Modelle für den europäischen Markt mit Hubhöhen von 18 bis 39 Metern und Hubkräften von vier bis sieben Tonnen. Sie werden durch weitere vier, mit Stage IIIA-Motoren angetriebene Modelle für die Märkte im Nahen Osten, Afrika und Russland/GUS ergänzt, die Hubhöhen von 18 bis 25 Metern und Hubkräfte von vier bis sechs Tonnen aufweisen.

Olivier Traccucci, Telehandler Senior Product Manager bei Bobcat, erläutert: „Unsere neue Modellreihe der Roto-Teleskoplader bietet eine größere Angebotsvielfalt und eine verbesserte Hubhöhe und Hubkraft. Darüber hinaus beeindruckt sie durch fortschrittlichste Technologie, mit der wir unsere Next is Now-Philosophie weiterführen, die für eine Modernisierung und Umgestaltung der Branche steht. Die neuen Roto-Teleskoplader bieten eine bessere Rundumleistung und werden zu kraftvollen Werkzeugen für praktisch jeden noch so komplexen Einsatz auf der Baustelle. Eine große Palette von mehr als 20 Anbaugeräten und verschiedene Sonderausstattungen sorgen dafür, dass vielfältige Arbeiten auch in großer Höhe effizient, komfortabel und sicher durchzuführen sind.“

Die neue Modellreihe der Roto-Teleskoplader wurde am 2. Dezember 2020 bei einer Online-Veranstaltung präsentiert und kann ab sofort bestellt werden.

Wachsender Markt für Roto-Teleskoplader

Der Markt für Roto-Teleskoplader wächst weltweit. Allein in Europa stieg die Nachfrage in den letzten fünf Jahren um 23 Prozent, sagt Bobcat: Im Jahr 2019 wurden zum ersten Mal in der Geschichte mehr als 3000 Maschinen verkauft. Tatsächlich werden 85 Prozent des weltweiten Marktvolumens in der EMEA-Region erzielt.

Die seit den frühen 90er Jahren bekannten Roto-Teleskoplader bestehen aus einem schwenkbaren Oberwagen und vier Stabilisatoren, auf denen auch bei voller Arbeitsleistung ein solider und sicherer Stand gegeben ist. Der um 360 Grad schwenkbare Drehkranz bietet einen großen Arbeitsbereich zum Bewegen von Lasten, ohne dass die Maschine selbst bewegt werden muss. Damit ist der Roto-Teleskoplader die ideale Lösung für Arbeiten auf engem Raum mit wenig Platz zum Manövrieren. Er wird daher gern im Stadtbereich eingesetzt.

Da er von einem Punkt aus dem gesamten Arbeitsbereich abdeckt und vom ersten bis zum letzten Tag eines Bauprojekts einsetzbar ist, erfreut er sich besonders auf Baustellen mit zunehmender Beliebtheit. Roto-Teleskope vereinen drei Funktionen in einer Maschine: Sie sind Teleskop, Hubarbeitsbühne und Kran in einem und bieten damit einen dreifachen Kundennutzen. Ihr Haupteinsatzbereich ist das Baugewerbe (89 %), aber auch in der industriellen Instandhaltung sind sie sehr gefragt.

Komfort in der Kabine

Wie bei allen Bobcat-Produkten hat auch bei den Roto-Teleskoplader der Fahrerkomfort die höchste Priorität. In der Kabine mit ihrem innovativen, patentierten Design arbeitet der Fahrer rundum sicher und profitiert von den folgenden Funktionsmerkmalen:

Vollständig geschlossene Druckkabine

Luftfilterung von 100 %

Heizung und Klimaanlage (außer TR40.180)

Große Fenster für optimale Sichtbarkeit

ROPS/FOPS-Zertifizierung

Einfach verstellbare Lenksäule

Komfortabler, vollständig verstellbarer Sitz

Alle Kabinen der Roto-Teleskoplader sind mit einem großen, hellen Touchscreen-Display mit intuitiven Maschinensteuerungen ausgestattet. Zur Verwaltung der Maschineneinstellungen gibt es fünf Seiten, die besonders einfach und intuitiv aufgerufen und durchlaufen werden – entweder über den Touchscreen oder mithilfe des Jog-Shuttles.

Vielseitigkeit mit Anbaugeräten

Fast ebenso wichtig wie die Roto-Teleskoplader selbst sind die Anbaugeräte, denn sie ermöglichen die auf der Baustelle erforderliche Vielseitigkeit. Zu den gängigen Anbaugeräten gehören Gabeln (serienmäβig), Kranausleger, Winde bzw. Auslegerwinde, Arbeitsbühnen und Schaufeln.

Die meisten der neuen Roto-Teleskoplader von Bobcat sind mit einer Fernsteuerung ausgestattet und können so von der angehobenen Arbeitsbühne oder auch vom Boden aus fernbedient werden, wodurch eine bessere Sicht und höhere Präzision möglich ist.

Einfach und sicher in der Handhabung

Die Roto-Teleskoplader von Bobcat erkennen das angeschlossene Anbaugerät automatisch über die RFID-Technologie, die auch die zugehörigen Lastdiagramme automatisch in das Display lädt. Damit ist die Maschine in Sekundenschnelle einsatzbereit. Die Lastdiagramme auf dem Touchscreen werden dynamisch angepasst, sodass der Fahrer den Schwerpunkt der Nutzlast immer im Auge behält.

Auf der Seite mit den einstellbaren Grenzwerten kann der Fahrer den Arbeitsbereich dreidimensional einschränken und auch die Arbeitsgeschwindigkeit begrenzen. Das ermöglicht optimale Kontrolle und Sicherheit für den Fahrer.

Sonderausstattungen und Hightech-Funktionen

Bobcat hat es sich zum Ziel gesetzt, für jede Anforderung die passende Maschine zur Verfügung zu stellen. Daher bietet das Unternehmen ein großes Angebot an Zusatzoptionen, von denen viele auf dem Markt einzigartig sind. Eine Auswahl:

Fernsteuerung mit Antriebsfunktion. Die mit einem Display versehene Funksteuerung ermöglicht die Bedienung der Maschine aus der Ferne. Die Stabilisierungsphasen können direkt von der Bühne aus durchgeführt werden. Dies erzeugt eine höhere Produktivität und Effizienz beim Einsatz von Winden, Kranauslegern, Arbeitsbühnen und anderen Geräten.

Dank der Twin Power-Funktion kann die Maschine ohne Dieselmotor arbeiten, wodurch die Emissionen bei null liegen und ein geräuschloser Betrieb möglich ist. Alle beim Heben und Positionieren von Lasten üblichen Arbeitsgänge können mithilfe einer externen Stromversorgung (380 V) durchgeführt werden. Ein Elektromotor von 15 kW und eine Kolbenpumpe von 90 l/min sorgen bei jeder einzelnen Bewegung für Leistung und Präzision.

Das Benennungssystem von Bobcat wird am Beispiel des TR60.250-Modells dargestellt: [(T)elescopic (R)otary (Roto-Teleskop)], Hubkraft (6 Tonnen) und Hubhöhe (25 m).

Das Sortiment der Roto-Teleskoplader für Europa umfasst zehn Modelle: TR40.180, TR50.180, TR50.210, TR50.250, TR60.210, TR60.250, TR70.260, TR60.300, TR60.350 und TR60.390. In den Regionen MEA und Russland/GUS umfasst die Reihe die Modelle TR40.180, TR50.210, TR60.210 und TR60.250.

Quelle: Bobcat